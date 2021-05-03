Рамос и Менди готовятся к ответному матчу против Челси, Варан не сможет сыграть

Футболисты Реала готовятся к ответной встрече в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов лондонский Челси примет на своем поле мадридский Реал.



Как сообщает пресс-служба "сливочных", защитники Серхио Рамос и Ферлан Менди вернулись к тренировкам в общей группе и готовы сыграть в предстоящем поединке.





Нельзя не отметить, что Рафаэль Варан, в свою очередь, получил повреждение и не сможет помочь Реалу против Челси. По информации Marca, у французского центрбека мышечная травма.



Напомним, матч Челси — Реал Мадрид состоится в среду, пятого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.