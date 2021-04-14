Ливерпуль — Реал. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Ливерпуля Реал постарается использовать "фундамент", заложенный им в первом поединке.

Ливерпуль — Реал

Среда, 14 апреля, 22:00. Ливерпуль, Энфилд Роуд. Арбитр — Бьорн Кейперс (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и Сервисе MEGOGO. Первый матч — 1:3

Маловероятно, что кого-то сильно удивил тот факт, что Реал в первом поединке повторил результат памятного финала Лиги чемпионов в Киеве. Нынешний сезон складывается для Ливерпуля "скомканно", и далеко за иллюстрациями ходить не надо: некогда идеальная машина Юргена Клоппа способна вынести Арсенал после поражения от Фулхэма.

Возможно, именно в этом кроется опасность для "бланкос": неизвестно, чего ждать от "красных" в данном конкретном поединке.

Последний матч в АПЛ Ливерпуль выиграл у Астон Виллы, хотя и не очень убедительно, и после трех побед подряд не дотягивает до зоны Лиги чемпионов лишь три очка.

Реал же 10 апреля обыграл в Эль Класико Барселону и вышел на вторую строчку в Примере, отставая лишь на один пункт от лидирующих земляков из Атлетико. Понятно, что подопечные Зинедина Зидана пребывают на эмоциональном подъеме, но сил любая встреча с Барсой отбирает немало, а выезд на Энфилд, даже в нынешних карантинных реалиях, испытание непростое.

Учитывая, что Ливерпуль за свою историю 13 раз проигрывал в первом матче, и лишь дважды вышел в следующий раунд, то нелегко будет и хозяевам, особенно если учесть, что соперники из Испании — не особо желанные гости на Энфилде. Из 11-ти домашних поражений в Лиге чемпионов 5 были оформлены с испанскими командами.

Хватает у Ливерпуля проблем и без историко-статистических экскурсов. Самая главная — длительное отсутствие в составе Гомеса, ван Дейка и Матипа, из-за чего Бензема и компании в защите будут противостоять недостаточно умудренные опытом Филлипс и Кабак.

Естественно, в средней линии будет не хватать Хендерсона, зато в атаке у Юргена Клоппа все в порядке, и немецкий специалист в очередной раз сможет выбирать между Жотой и Фирмино.

Не избежал кадровых потерь и Реал. По состоянию здоровья не смогут сыграть в Англии Рамос, Васкес, Варан, Азар и Карвахаль, а Вальверде, хоть и готов при необходимости сыграть «на уколах», далек от идеального состояния после ушиба в Эль Класико.

Интересные факты

– Команды провели между собой 7 матчей в еврокубках: 4 победы Реала и 3 победы Ливерпуля.

– Реал выиграл 6 из последних 7-ми матчей Лиги чемпионов.

– Реал выиграл у Ливерпуля в последних четырех очных встречах во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Филлипс, Робертсон — Алькантара, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Жота, Мане.

Реал: Куртуа — Одриосола, Начо, Милитан, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.

Не сыграют: Хендерсон, Ван Дейк, Гомес, Матип — Рамос, Васкес, Варан, Азар, Карвахаль.

Под вопросом: Келлехер, Ориги — Вальверде.

Слова

Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля:

"После поражения со счетом 1:3 кажется, что все уже закончено, однако это не так. Надо выходить на поле и стараться добыть необходимый результат. Именно это мы и будем делать, стараясь при этом сыграть зрелищно".

"Когда я играл против Реала с Боруссией Д, мы проиграли 0:3. Журналисты спросили: "Это уже все?" Я ответил: "Возможно". А в ответном матче мы сделали счет 2:0. Так что постараемся и сейчас, а что получится — увидим".

Зинедин Зидан, главный тренер Реала:

"Реал всегда выходит на поле, чтобы победить. Да, мы потратили много сил с Ливерпулем в первом матче и с Барселоной, Но это ничего не меняет, мы выйдем на поле и отдадим все силы без остатка".

"Что нас ждет? Еще одна великая игра, в которой мы должны добыть путевку в полуфинал. Мы готовы к борьбе и постараемся выиграть. Когда команде тяжело, она только сильнее сплачивается. Таков наш характер".

прогноз 2:1

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка. Также вы можете узнать, где посмотреть матч и ознакомиться с букмекерскими котировками.

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