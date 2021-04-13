Серхио Рамос сдал положительный тест на COVID-19

Капитан мадридского Реала останется вне заявки, как минимум, на ответный матч против Ливерпуля.

Накануне ответного противостояния против английского Ливерпуля на Энфилде в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, из стана мадридского Реала поступили неутешительные новости.

Капитан "галактикос", которые в первом поединке на своем поле сумели обыграть "красных" со счетом 3:1, Серхио Рамос, сдал положительный тест на предмет заражения коронавирусом COVID-19.

Отметим, что испанский центральный защитник на прошлых выходных впервые в своей карьере пропустил El Clasico, в котором его команда одержала стратегически важную победу для дальнейшей чемпионской гонки (2:1).

Для 35-летнего исполнителя заражение COVID-19 станет уже седьмой причиной для пропуска поединков своей команды в этом сезоне. В общей сложности, Рамос отсутствовал 122 дня, на которые пришлись 27 матчей его команды.

Встреча между Ливерпулем и Реалом состоится 14 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.