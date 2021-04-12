Ливерпуль — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

В рамках ответного противостояния на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА английский Ливерпуль на поле Энфилда в Ливерпуле будет противостоять мадридскому Реалу.
Напомним, что первая игра, которая проходила на поле Альфредо ди Стефано, завершилась победой "сливочных" со счетом 3:1.
Стоит отметить, что предстоящий поединок станет восьмым в истории взаимоотношений данных клубов (три победы англичан, четыре победы испанцев).
Матч Ливерпуль — Реал Мадрид состоится 14 апреля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция
встречи.