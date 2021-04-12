Ливерпуль — Реал Мадрид: где смотреть матч

Английский клуб встретится с испанским в Лиге чемпионов УЕФА.

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов английский Ливерпуль сыграет против мадридского Реала. "Сливочные" в домашней игре на Альфредо ди Стефано в Мадриде сделали себе внушительный задел, обыграв "красных" со счетом 3:1.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Ливерпуль — Реал Мадрид будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп: "В первом матче мы не заработали на право играть в полуфинале Лиги чемпионов. Единственное, что я могу выделить кроме нашего гола, что это только первый матч. Мы играли недостаточно хорошо против Реала, облегчили им положение.

Мы не заслуживали большего, но один гол и игра во втором тайме мне понравилось. Это наш спасательный круг. Мы должны были действовать интенсивно при владении мячом во второй половине встречи. Нельзя обороняться против скоростных игроков Реала, когда ты отдаешь им мяч в неподходящий момент".

Главный тренер Реала Мадрид Зинедин Зидан: "Меня радует сегодняшняя победа. Мы провели отличный матч, однако в начале второго тайма испытывали сложности. Я горжусь каждым игроком. Но впереди ответная игра.

Во втором тайме Ливерпуль лишь раз пробил по нашим воротам и забил гол. Да, неприятно, но это футбол, все бывает. Я поддерживаю футболистов в каждой игре".

Голкипер Реала Мадрид Тибо Куртуа: " Мы провели хороший матч, особенно удался первый тайм. Контролировали ход матча, забили два мяча. Они прибавили с началом второго тайма и сократили отставание. Мне немного не повезло в том эпизоде, но мы сохранили спокойствие и забили третий.

Теперь у нас хорошие шансы на выход в следующий раунд, но мы знаем, что играть на Энфилде всегда непросто. Ничего еще не решено. И все же мы в себе уверены. В феврале у нас было девять травмированных игроков, но резервисты смогли успешно их заменить. У нас все готовы играть, когда надо.

Думал, мне придется сделать больше сэйвов – Ливерпуль здорово играет в нападении, но мы отлично оборонялись. Буду рад, если второй матч сложится так же, как первый, но что-то подсказывает мне, что он будет другим".

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон: "Мы не очень хорошо начали матч. У нас были свободные зоны, но мы постоянно отдавали мяч сопернику, и нас за это наказали. Мы пропустили два гола в простых ситуациях, но затем немного выровняли положение. Мы хорошо начали второй тайм, забили один гол, но потом слишком раскрылись.

В этот вечер мы не заслужили ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде. Посмотрим, станет ли это решающим фактором, но в любом случае в ответном матче нам нужно играть лучше, чем сегодня".