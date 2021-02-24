Аталанта — Реал. Накануне

Football.ua представляет анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта примет в Бергамо Реал.

Аталанта — Реал

Среда, 24 февраля, 22:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Тобиас Штилер (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO

Аталанта по итогам группового раунда финишировала на втором месте в квартете D, уступив Ливерпулю и опередив Аякс и Мидтьюлланн, а Реал, после неудачного старта в группе В, стал первым, опередив Боруссию М, Шахтер и Интер. Теперь кто-то из них должен уступить дорогу в четвертьфинал.

В нынешнем сезоне и Аталанта, и Реал имеют лишь призрачные шансы на завоевание национальных чемпионских титулов, поэтому легко предположить, что именно Лига чемпионов в данный момент является их приоритетной задачей.

Вне всякого сомнения, Реал ждет непростое испытание в Бергамо, учитывая атакующий потенциал команды Джан Пьеро Гасперини, что, учитывая кадровые проблемы испанцев, позволили букмекерам, по крайней мере в первом матче, считать фаворитами хозяев.

Учитывая, что Гасперини уже неоднократно намекал на то, что ключевым станет ответный поединок, не исключено, что он, учитывая, что два центральных защитника, Ромеро и Джимсити, «висят» на желтых карточках, тренер Аталанты может провести ротацию в обороне. Что касается средней линии, то здесь выбор у бергамасков большой, Заранее угадать, кто появится в "основе", довольно сложно, но, надеемся, там найдется место для Руслана Малиновского.

Ситуация с составом Реала куда тяжелее. Потеря Бензема, присоединившегося к Азару, Родриго, Рамосу, Марсело, Милитану, Карвахалю, Вальверде, практически не оставляет Зинедину Зидану пространства для маневра.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Аталанта — 26;

Реал — 4.

Интересные факты

- Аталанта и Реал ни разу не встречались в еврокубках.

- Аталанта 2 раза играла с соперниками из Испании (Валенсией): 2 победы.

- Реал 76 раз встречался с итальянскими командами: 39 побед, 11 ничьих и 26 поражений.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле, Де Роон, Фройлер, Госенс — Пессина, Иличич — Сапата.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Винисиус, Диас.

Не сыграют: Хатебур — Бензема, Рамос, Карвахаль, Родриго, Милитан, Азар, Марсело, Вальверде, Одриосола.

Слова

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер Аталанты:

"Мы ни разу не встречались с Реалом, поэтому нет смысла сейчас говорить о том, кто из нас сильнее, игра покажет. Это одна из сильнейших команд в мире, и я уверен, что в любом случае опыт этих матчей будет нам полезен".

"Судьба путевки в четвертьфинал будет решаться по сумме двух матчей, поэтому этот момент обязательно надо учитывать. Естественно, идеальным вариантом была бы уверенная победа, но надо соблюдать осторожность. Это матчи такого уровня, успеха в которых можно добиться только мобилизуя все силы".

Зинедин Зидан, главный тренер Реала:

"Мы с самого начала знали, что этот сезон будет экстремально сложным. И дело не только в эпидемии травм или в том, что мы не можем играть на Бернабеу. Тому есть множество причин".

"Но выбирать не приходится. При любых обстоятельствах мы должны стараться показать свою игру и добыть результат".

"Нам достался один из самых сложных возможных соперников, но мы хорошо подготовились. Постараемся сыграть надежно в обороне и по возможности создавать моменты у ворот Аталанты".

прогноз 3:1

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка. Также вы можете узнать, где посмотреть встречу и ознакомиться с букмекерскими котировками.

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