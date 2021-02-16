РБ Лейпциг — Ливерпуль. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Ливерпулем.

Сегодня, 16 февраля, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в одном из которых встретятся две амбициозные команды — РБ Лейпциг и Ливерпуль.

Ранее команды не встречались между собой и их первая встреча изначально должна были пройти в Германии, но из-за правительских мер по коронавирусу, матч был перенесен на нейтральное поле. Местом проведения первой дуэли двухраундового противостояния была выбрана Пушкаш-Арена в Будапеште.

РБ Лейпциг — Ливерпуль

Вторник, 16 февраля, 22:00. Пушкаш-Арена, Будапешт. Главный арбитр матча — Славко Винчич (Словения). Трансляция на телеканале Футбол 2.

Прежде всего поговорим о Ливерпуле, который должен смотреть на предстоящую дуэль с немецким клубом с оптимизмом, поскольку они попытаются удержаться в единственном турнире, где у них пока еще есть шансы на трофей.

Команда Юргена Клоппа выиграла всего пять матчей из последних 15 игр с момента ее последней встречи в Лиге чемпионов на групповом этапе. При этом "красные" проиграли шесть встреч и последнее поражение в матче против Лестера (1:3) окончательно выбило их с чемпионской гонки АПЛ, что оставляет Лигу чемпионов единственной целью на вторую половину сезона.

Последние неудачи Ливерпуля на руку их соперникам, потому что команду Клоппа уже не воспринимают как "доминирующую силу". Тем не менее, неудачные серии должны заканчиваться, а новые успехи должны прийти, так что оппонентам не стоит недооценивать действующих чемпионов АПЛ.

Лейпциг — с одной стороны не один из фаворитов турнира, но с другой — крепкий орешек, который продолжает становиться все опытнее и опытнее в еврокубках. "Быки" дошли до полуфинала турнира в прошлом сезоне и в этом году они проводят свою только третью еврокубковую кампанию, причем вторую с попаданием в плей-офф и это несмотря на то, что у них была довольно сложная группа, где сражались Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

За тот же период, что и Ливерпуль, команда Юлиана Нагельсманна провела 13 матчей, в которых она лишь дважды проиграла. Все это подняло Лейпциг на второе место в чемпионате Германии, где он на четыре очка отстает от Баварии.

Если говорить о составах команд, то у Лейпцига кадровых проблем меньше. Наконец после травмы вернулся Ибраима Конате, а также сможет сыграть Дайот Упамекано, которым интересовался Ливерпуль, но тот решил выбрать Баварию. Однако в то же время, скорее всего, не смогут помочь Беньямин Хенрихс, Эмиль Форсберг, Конрад Лаймер и Доминик Собослаи, который все еще не дебютировал в составе "быков".

Что касается Ливерпуля, то их лазарет продолжает пополняться новыми именами и Клоппу в этом плане не позавидует ни один наставник. Последней каплей был Джеймс Милнер, который получил повреждение в матче против Лестера. Вместе с ним в лазарете "красных" продолжают находиться Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Наби Кейта и Диогу Жота. Есть шансы, что смогут успеть восстановиться Бен Дэвис и Фабиньо.

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Мукиэле — Анхелиньо, Ольмо, Кампль, Забитцер, Адамс — Нкунку, Поульсен

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Хендерсон, Кабак, Александер-Арнольд — Джонс, Вейналдум, Тиаго Алькантара — Мане, Салах, Фирмино

Интересные факты:

- Лейпциг выиграл все три домашних матча Лиги чемпионов в этом сезоне

- Это третья кампания для Лейпцига в ЛЧ за последние четыре сезона и четвертый еврокубковый сезон в целом. За это время Лейпциг выиграл 12 из 22 матчей Лиги чемпионов.

- Лейпциг выиграл три из четырех матчей против английских клубов, хотя уступил на Олд Траффорд со счетом 0:5, что является их самым болезненным поражением в Европе.

- Ливерпуль выиграл первые три матча в групповом этапе ЛЧ с сухим счетом и общей разницей мячей 8:0.

- Для Ливерпуля это 13-я кампания в Лиге чемпионов и десятая, в которой они вышли в плей-офф.

- Ливерпуль выиграл 13 из последних 21 матчей в еврокубках.

- Ливерпуль провел 36 матчей против немецких клубов, в которых одержали 17 побед, 6 раз проиграли и 13 раз зафиксировали ничейный счет.

Тренеры говорят:

Юлиан Нагельсманн (Лейпциг):

"Знаем, что Ливерпуль — команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты команды в Премьер-лиге, многие тренеры в Англии говорят, что Ливерпуль наряду с Манчестер Сити — самые неудобные команды в чемпионате, поскольку они умеют приспосабливаться к сопернику и здорово выполняют поставленный план на игру. Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силы на Лигу чемпионов".

Юрген Клопп (Ливерпуль):

"Если вы следите за нашими матчами с начала сезона, то могли заметить, что было всякое. Мы провели ряд невыразительных игр. В то же время были и очень хорошие матчи. Важно не растерять то хорошее, что есть в нашей игре. Если вы видели матчи с Сити и Лестером, то мы не выглядели командой, которая могла забить два мяча, а пропустить семь. Это произошло из-за индивидуальных ошибок, которые мы обсудили".