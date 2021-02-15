Хендерсон: Матч против Лейпцига — новый вызов

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между немецким РБ Лейпциг и английским Ливерпулем.
Полузащитник "красных" Джордан Хендерсон с нетерпением ждет матч против Лейпцига, который считает отличной командой.
"Это новая возможность, новый вызов. Надо выйти на поле и выложиться на сто процентов. Мы готовы показать максимум ради положительного результата во встрече с очень хорошей командой.
У нас сейчас нет долгих тренировок. Мы проводим короткие сессии между матчами, в которых стараемся выучить как можно больше и перенести это на поле.
Лейпциг — классная команда с очень хорошими игроками и тренером. Думаю, что все это знают", — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.
Матч Лейпциг — Ливерпуль состоится 16 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.