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УЕФА объявил место проведения матча Лейпциг — Ливерпуль

07 февраля 2021

Пушкаш Арена, УЕФА

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Будапеште.

Пресс-служба УЕФА на своем официальном сайте подтвердила, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Лейпцигом и Ливерпулем пройдет в Будапеште.

Встреча запланированная на 16 февраля, состоится на стадионе Пушкаш Арена.

Вопрос о переносе матча был поднят после того, как в Германии запретили въезд всем прибывшим из районов, где были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом за исключением граждан или жителей страны.

Ранее сообщалось, что Ливерпулю запретили въезд в Германию на матч ЛЧ против Лейпцига.

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