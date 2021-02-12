Ответный матч Ливерпуля и Лейпцига может пройти на нейтральном стадионе

Место проведения второго поединка команд, вероятно, также будет изменено.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Лейпцигом может пройти на нейтральном поле.

По информации The Times, в правительстве Германии Лейпцигу сообщили, что по возвращении из Англии команде придется отправиться на 10-дневную изоляцию из-за опасений, связанных с распространением нового штамма коронавируса. По этой причине матч могут перенести из Англии.

Напомним, что первая встреча, запланированная на 16 февраля, уже перенесена в Будапешт. Ответный матч должен состояться 10 марта.

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