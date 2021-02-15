Нагельсманн: Ливерпуль больше не думает о чемпионстве, все силы будут брошены на ЛЧ

Главный тренер Лейпцига дал комментарий перед матчем.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между немецким РБ Лейпциг и английским Ливерпулем.

"Ливерпуль теперь будет максимально сосредоточен на Лиге чемпионов [после потери шансов на чемпионство в Англии]. Они постараются избавиться от негатива.

Знаем, что Ливерпуль — команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты команды в премьер-лиге, многие тренеры в Англии говорят, что Ливерпуль наряду с Манчестер Сити — самые неудобные команды в чемпионате, поскольку они умеют приспосабливаться к сопернику и здорово выполняют поставленный план на игру. Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силы на Лигу чемпионов.

Форсберг? К сожалению, мы не можем взять его с собой, он все еще испытывает проблемы", - приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Матч Лейпциг — Ливерпуль состоится 16 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.