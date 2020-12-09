Реал — Боруссия М. Накануне

Football.ua представляет анонс матча Лиги чемпионов.

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Реал и Боруссия М во многом определят итоговое расположение команд в турнирной таблице группы В.

Реал — Боруссия М

Среда, 9 декабря, 22:00. Мадрид, Эстадио Альфредо Ди Стефано. Арбитр — Бьорн Кейперс (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3 и сервисе MEGOGO

За тур до финиша группового раунда команды в турнирной таблице разделяет лишь одно очко, а если учесть, что все команды в группе В уместились в трехочковый интервал, то любой результат любого из матчей может перевернуть ситуацию в квартете с ног на голову.

Боруссии для продолжения выступлений в Лиге чемпионов нужно не проиграть в Мадриде или чтобы Шахтер сыграл с Интером вничью. При этом "жеребцы" ни при каких обстоятельствах не окажутся вообще за бортом еврокубков.

Задача Реала куда сложнее. Чтобы остаться в Лиге чемпионов, "бланкос" должны или обыграть Боруссию, или сыграть с ней вничью при условии, что Интер в параллельном матче обыграет Шахтер. Если проиграет и Реал, и Шахтер, то мадридцы вообще прекратят выступления в еврокубках.

Реал подходит к противостоянию, которое может оказать серьезное влияние на будущее команды (например — привести к увольнению Зинедина Зидана) в неплохом настроении, учитывая важную победу над Севильей в Ла Лиге.

Боруссия в Бундеслиге сыграла не настолько успешно, хотя, если исходить из репетиции результата, то ничья 2:2 с Фрайбургом — вполне успешный вариант.

Если рассматривать кадровую ситуацию в командах, то у Реала и его поклонников есть значительный повод для оптимизма — вновь в строю харизматичный капитан мадридцев Серхио Рамос, который почти наверняка займет привычное место в центре защиты.

По-прежнему отсутствуют Азар и Карвахаль, зато вернулся в основную обойму Одриосола.

У Боруссии пока не избавился от коронавируса Бенсебайни, под вопросом два центральных защитника Эльведи и Янтчке, и как минимум кого-то из них вновь заменит Крамер.

Есть и приятная новость: вернулся в строй Тюрам, который уже был в заявке на матч с Фрайбургом.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Реал — 4;

Боруссия М — 53.

Интересные факты

– Боруссия М забивает не менее двух мячей в последних пяти матчах Лиги чемпионов.

– Первая встреча команд в нынешнем турнире завершилась вничью — 2:2.

Ориентировочные составы

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Кроос, Каземиро — Винисиус, Бензема, Асенсио.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Эльведи, Гинтер, Вендт — Крамер, Нойхаус, Лазаро, Штиндль, Тюрам — Плеа.

Не сыграют: Вальверде, Азар, Йович — Бенсебайни, Хофманн.

Под вопросом: Карвахаль, Мариано — Янтчке.