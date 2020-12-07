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-
08 декабря
22:00
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-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
08 декабря
22:00
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-
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-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
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-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
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-
09 декабря
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Рамос провел тренировку вместе с Реалом перед игрой против Боруссии М

07 декабря 2020

Серхио Рамос, Getty Images

Испанский центральный защитник завершает цикл восстановления от полученного повреждения.

Перед решающим матчем на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА против менхенгладбахской Боруссии обойма мадридского Реала пополнилась одним из ключевых исполнителей команды последних лет.

Испанский центральный защитник Серхио Рамос вернулся к полноценному тренировочному процессу, после полученного во время ноябрьской международной паузы повреждения.

Капитан "галактикос" провел полное занятие в воскресенье на Вальдебебасе — клубной тренировочной базе.

Без Серхио Рамоса в составе, клуб сумел одержать победу над миланским Интером и андалузской Севильей, однако уступил Алавесу и донецкому Шахтеру.

В предстоящей игре издание Marca ожидает, что пару испанскому защитнику в центре обороны составит Рафаэль Варан, в то время как Начо составит конкуренцию Лукасу Васкесу на позиции правого защитника.

Матч Реал — Боруссия М состоится в среду, 9 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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