Рамос провел тренировку вместе с Реалом перед игрой против Боруссии М

Перед решающим матчем на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА против менхенгладбахской Боруссии обойма мадридского Реала пополнилась одним из ключевых исполнителей команды последних лет.
Испанский центральный защитник Серхио Рамос вернулся к полноценному тренировочному процессу, после полученного во время ноябрьской международной паузы повреждения.
Капитан "галактикос" провел полное занятие в воскресенье на Вальдебебасе — клубной тренировочной базе.
Без Серхио Рамоса в составе, клуб сумел одержать победу над миланским Интером и андалузской Севильей, однако уступил Алавесу и донецкому Шахтеру.
В предстоящей игре издание Marca ожидает, что пару испанскому защитнику в центре обороны составит Рафаэль Варан, в то время как Начо составит конкуренцию Лукасу Васкесу на позиции правого защитника.
Матч Реал — Боруссия М состоится в среду, 9 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.