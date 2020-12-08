Зидан: Реал хочет взять три очка и занять первое место в группе

Главный тренер мадридцев дал комментарий перед игрой с Боруссией М.

Реал сыграет против Боруссии М в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов на своем поле.

Зинедин Зидан думает только о победе и первом месте в квартете, а также уверен, что матч станет проверкой для его команды.

"Нас ждет совсем другой матч [нежели в Менхенгладбахе], поскольку мы четко понимаем турнирный расклад. Мы хотим взять три очка и занять в группе первое место. Мы думаем только об этом. Все матчи важны, но в этой встрече у нас будет возможность продемонстрировать, чего мы стоим как команда.

Понимаем, что будет тяжело. Я настроен оптимистично и думаю только о победе. Сделаем все, чтобы взять три очка. Все футболисты и клуб в целом привыкли играть под давлением. Мы привыкли к таким поединкам и знаем, что стоит на кону. Надо совладать с эмоциями и подготовиться должным образом", — приводи слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Реал Мадрид — Боруссия М состоится в среду, 9 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.