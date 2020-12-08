Каземиро: Если Реал вылетит в Лигу Европы, я хочу выиграть этот трофей

Хавбек Реала высказался о следующем матче Лиги чемпионов против Боруссии М.

Реал Мадрид примет на своем поле гладбахскую Боруссию в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов, результат которого станет определяющим для обеих команд. Полузащитник "сливочных" Каземиро поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Завтра финал, все это знают, и мы к нему готовимся. Мы привыкли выигрывать финалы. Нет, мы не делаем никаких расчетов, как пройти в плей-офф, а просто думаем о победе. Это самый важный матч в сезоне. Мы уважаем Боруссию, ведь эта команда возглавляют нашу группу".

"К сожалению, то, что делает Зидан, быстро забывается. История, которую он здесь сотворил, говорит сама за себя: в прошлом году мы выиграли два титула. Для нас это лучший тренер, который только может быть. Не только я, мы все до конца поддерживаем Зидана".

"Будем играть до смерти, ведь хотим одержать победу. Других вариантов нет. Если же Реал вылетит в Лигу Европы, я определенно хочу выиграть этот трофей", — заявил Каземира на предматчевой пресс-конференции.