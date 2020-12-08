Додо: Боруссия М и Реал могут согласиться на ничью

Защитник "горняков" дал комментарий перед матчем.

Защитник Шахтера Додо считает, что Боруссия М и Реал могут согласиться на ничейный результат.

"Боруссия М и Реал? Они определенно могут согласиться на ничью! Вдумайтесь: болельщиков нет, общение со скамейкой запасных очень четкое. Мы тоже обязательно прислушаемся к тому, что нам будут говорить, и будем следить за секундомером. Это нормальная игровая стратегия.

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Дело в том, что наши матчи будут проходить одновременно. Я уверен, что мы все обратим внимание на то, что происходит в параллельном матче, и на то, что тренер или другие скажут нам со скамейки запасных. Если Реал сыграет вничью или выиграет Гладбах, это наверняка повлияет на нас, потому что в таком случае нам просто нужно не проиграть. А если нам скажут, что Реал побеждает, нам нужно будет выиграть", — приводит слова бразильца TuttomercatoWeb.

Поединок между "горняками" и Интером состоится в среду, девятого декабря, в 22:0 по киевскому времени.

Следить за ходом встречи Интер — Шахтер вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.