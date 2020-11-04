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-
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-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
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-
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-
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-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
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Ференцварош — Ювентус. Накануне

04 ноября 2020

Сергей Ребров, Getty Images

Football.ua представляет анонс матча третьего тура Лиги чемпионов.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов Ювентус отправится в гости к Ференцварошу за реабилитацией после поражения от Барселоны.

Ференцварош — Ювентус

Среда, 4 ноября, Будапешт, Ференц Пушкаш Арена. Арбитр — Орель Гринфельд (Израиль). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3 и сервисе MEGOGO

Поражение от Барселоны пока не стало критическим для Ювентуса в турнирном положении, однако чтобы обезопасить свое второе место в группе (тренер "старой синьоры" Андреа Пирло после очной встречи признал, что его команде пока далеко до каталонцев), итальянцам надо побеждать. 

К тому же есть дополнительный повод стремиться к максимальному результату, ведь победа для Ювентуса станет 100-й в Лиге чемпионов.

Огромным плюсом для гостей будет возвращение в строй излечившегося от коронавируса Криштиану Роналду, который тут же после завершения своего "освобождения от физкультуры" начал забивать.

Если в противостоянии с Барселоной Пирло не считал свою команду фаворитом, то на сей раз он утверждает, что в Будапеште Ювентус будет диктовать свои условия сопернику.

К слову, Пирло совершенно не беспокоит то, что на трибунах будут болельщики Ференцвароша. Наоборот, по словам тренера, пустые трибуны угнетающе действуют на его подопечных. А вот в Киеве, где, естественно, мало кто поддерживал Юве, у туринских игроков, тем не менее, появился огонек в глазах из-за более привычной атмосферы.

Что касается Ференцвароша, то многое в судьбе команды Сергея Реброва будет зависеть от того, какой сценарий ей удастся разыграть: первого или второго таймов поединка против Динамо.

Можно не сомневаться, что разгрома, подобного барселонскому, точно не будет, поскольку "фради" уже отошли от первоначальной эйфории, переходящей в благоговение перед соперником, которое могло возникнуть от отсутствия привычки к атмосфере Лиги чемпионов.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Ференцварош — 135;

Ювентус — 5.

Интересные факты

– Ювентус и Ференцварош не встречались в турнирах под эгидой УЕФА.

– Ференцварош провел два матча против итальянских команд (Интера): 1 ничья и 1 поражение.

– Ювентус четыре раза встречался с представителями Венгрии: 1 победа, 2 ничьи и 1 поражение.

– Ференцварош во второй раз в своей истории получил право выступать в групповом турнире Лиги чемпионов.

– Для Ювентуса этот групповой раунд Лиги чемпионов 21-й.

– Ювентус является рекордсменом Лиги чемпионов по проигранным финалам: 7 из 9-ти.

Ориентировочные составы

Ференцварош: Дибуш — Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер — Лаидуни, Харатин, Сомалия — Зубков, Исаэль, Нгуен.

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Рэмси, Кулусевски — Дибала, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Узуни — Алекс Сандро, де Лигт, Демирал.

Под вопросом: Чивич (Ференцварош).

footballпрогноз 0:3

Турнирная таблица

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