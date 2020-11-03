Роналду впервые в сезоне попал в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов

03 ноября 2020

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES

Португалец сможет помочь команде в ближайшей игре.

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло огласил заявку команды на матч против Ференцвароша в третьем туре Лиги чемпионов.

Вратари: Щесны, Буффон, Пинсольо

Защитники: Кьеллини, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Фработта, Риччио

Полузащитники: Артур, Рэмзи, МакКенни, Кьеза, Рабио, Бентанкур, Бернандески, Портанова, Кулусевски

Нападающие: Роналду, Мората, Дибала

Отметим, что впервые в сезоне в заявку на матчи Лиги чемпионов попал лидер "старой сеньоры" Криштиану Роналду, который перебывал на самоизоляции из-за коронавируса.

Матч Ференцварош — Ювентус состоится четвертого ноября в Венгрии. Начало встречи — в 22:00.

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