Пирло: Ювентусу предстоит много работать, чтобы достичь уровня Барселоны

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал поражение от Барселоны.

Андреа Пирло считает, что Ювентус пока не готов на равных противостоять Барселоне.

"Мы знали, что будет очень сложно играть против этой команды, – сказал тренер Ювентуса после матча второго тура Лиги чемпионов. – Мы еще только находимся в процессе выхода на свой лучший уровень, и чтобы сравняться с Барселоной надо еще много работать".

"Учитывая наши кадровые проблемы, очень сложно играть по два матча в неделю, но, надеюсь, скоро мои футболисты вернутся в строй. Если же учесть, что нам пришлось заканчивать вдесятером, то задача была еще сложнее".

Ювентус проиграл Барселоне 0:2 во втором туре группового раунда Лиги чемпионов, отметив это поражение не только удалением Демираля, но и тремя голами Мораты, не засчитанными из-за офсайдов.

В другом матче группы Динамо сыграло вничью с Ференцварошем.