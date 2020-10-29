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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
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22:00
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-
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-
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-
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-
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Пирло: Ювентусу предстоит много работать, чтобы достичь уровня Барселоны

29 октября 2020

Андреа Пирло, Getty Images

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал поражение от Барселоны.

Андреа Пирло считает, что Ювентус пока не готов на равных противостоять Барселоне.

"Мы знали, что будет очень сложно играть против этой команды, – сказал тренер Ювентуса после матча второго тура Лиги чемпионов. – Мы еще только находимся в процессе выхода на свой лучший уровень, и чтобы сравняться с Барселоной надо еще много работать".

"Учитывая наши кадровые проблемы, очень сложно играть по два матча в неделю, но, надеюсь, скоро мои футболисты вернутся в строй. Если же учесть, что нам пришлось заканчивать вдесятером, то задача была еще сложнее".

Ювентус проиграл Барселоне 0:2 во втором туре группового раунда Лиги чемпионов, отметив это поражение не только удалением Демираля, но и тремя голами Мораты, не засчитанными из-за офсайдов.

В другом матче группы Динамо сыграло вничью с Ференцварошем.

Источник: Football Italia

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