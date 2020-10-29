Пирло: Ювентусу предстоит много работать, чтобы достичь уровня Барселоны

Андреа Пирло считает, что Ювентус пока не готов на равных противостоять Барселоне.
"Мы знали, что будет очень сложно играть против этой команды, – сказал тренер Ювентуса после матча второго тура Лиги чемпионов. – Мы еще только находимся в процессе выхода на свой лучший уровень, и чтобы сравняться с Барселоной надо еще много работать".
"Учитывая наши кадровые проблемы, очень сложно играть по два матча в неделю, но, надеюсь, скоро мои футболисты вернутся в строй. Если же учесть, что нам пришлось заканчивать вдесятером, то задача была еще сложнее".
Ювентус проиграл Барселоне 0:2 во втором туре группового раунда Лиги чемпионов, отметив это поражение не только удалением Демираля, но и тремя голами Мораты, не засчитанными из-за офсайдов.
В другом матче группы Динамо сыграло вничью с Ференцварошем.