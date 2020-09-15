Динамо — АЗ. Накануне

Football.ua представляет анонс матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Первым барьером на пути Динамо в групповой раунд Лиги чемпионов станет АЗ из Алкмаара. Противостояние с вице-чемпионом Нидерландов решится по результатам одного матча в Киеве.

Динамо — АЗ

Вторник, 15 сентября, 20:00. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Орел Гринфельд (Израиль). Прямая трансляция на телеканале 2+2

Учитывая затянувшуюся серию неудач Динамо в попытках пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, очередной старт в турнире можно считать если не самым важным матчем киевлян осени, то одним из них — точно.

И в столь ответственный момент Динамо оказалось в не самом удобном положении. Новый тренер, кардинально новый подход к построению игры, на что, естественно, необходимо время, но в то же время права на раскачку нет, результат нужен здесь и сейчас.

Старт сезона выдался для команды Луческу, от которого в Киеве ждут чуть ли не чуда, очень удачным. Разгром Олимпика в первом туре и уверенная победа над Шахтером в Суперкубке Украины настроили болельщиков на положительный лад. Однако потом последовала долгая пауза, связанная с играми сборных, которая немного выбила команду из колеи.

Игроки вернулись из своих сборных в разной степени готовности, да и кадровых проблем у вице-чемпионов Украины хватает. Еще не полностью восстановился Вербич, еще не готов Шабанов, в контрольном матча против Колоса порвал ахилл Бурда, ангину подхватил Попов, в матче второго тура УПЛ против Десны травму получил Тымчик... Также предматчевую тренировку пропустил Цыганков, выходивший в "старте" против команды из Чернигова.

По большому счету, у Луческу нет выбора в защите, и вновь придется латать "дыры" в центре обороны, ставя туда кого-то из не номинальных защитников.

Еще один вопрос, требующий каких-то решений многоопытного румынского специалиста — это реализация. В поединке против Десны сама игра Динамо произвела неплохое впечатление, однако распечатать ворота соперника так и не удалось.

Особенностью данного поединка является то, что путевка в раунд плей-офф будет разыграна по результату единственного матча. И в данной ситуации небольшое преимущество будет на стороне Динамо, поскольку, хоть и на трибунах не будет болельщиков, "родные стены" должны стать психологическим плюсом для хозяев.

Это отметил и тренер гостей Слот, заявивший, что играть на поле, на котором каждый участок тебе знаком, легче, чем на незнакомом газоне.

В отличие от Динамо, уже сыгравшего три официальных матча, АЗ не может похвастаться такой игровой практикой. Весь опыт в сезоне-2020/21 команды из Алкмаара ограничивается одним матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Виктории.

Делать какие-то серьезные выводы о силе АЗ по этой встрече сложно. Голландцы, проигрывавшие с 78-й минуты, перевели матч в овертайм, реализовав пенальти в компенсированное время поединка, а в дополнительное время дожали деморализованного таким поворотом событий соперника.

АЗ должен был стартовать в чемпионате Нидерландов в минувший уик-энд, однако по просьбе клуба матч с Утрехтом был перенесен, чтобы дать возможность "красно-белым" как следует подготовиться к Динамо.

Не все в порядке с кадрами и у оппонента Динамо. Защитник Хацидиакос не играл из-за травмы практически год, проблемы со здоровьем у вингеров Стенгса и Идрисси, так что в каком состоянии эта троица прибыла в Киев — неизвестно.

Единственное, что можно сказать определенно, это то, что победа достанется тому, кто сможет навязать свою игру сопернику, но при этом не допустит фатальных ошибок.

Интересные факты

– Команды уже встречались в еврокубках: в 2010 году в групповом раунде Лиги Европы Динамо дважды обыграло АЗ (2:1 на выезде и 2:0 дома).

– После этого Динамо еще дважды встречалось с голландскими командами в квалификации Лиги чемпионов: прошло Фейеноорд (2012, 2:1 и 1:0) и уступило Аяксу (2018, 1:3 и 0:0).

– Всего против представителей Нидерландов Динамо провело 18 матчей в еврокубках: 8 побед, 4 ничьи, 6 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 26:18.

– АЗ 9 раз играл в еврокубках против украинских команд: 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

– Динамо не может выиграть в Лиге чемпионов 4 последних матча с 14 августа 2018 года: 2 поражения и 2 ничьи.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан — Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Родригес, Буяльский, Де Пена — Супряга.

АЗ: Бизот — Свенссон, Влаар, Коолмейнерс, Вейндал — Класе, Вит, Мидтше — Стентс, Боаду, Идрисси.

Слова

Мирча Луческу, главный тренер Динамо:

"Команда АЗ подготовилась к игре с нами, у них было 7-8 игр перед матчем с Динамо. В современном футболе все известно о сопернике, тут важно, как ты подготовишься и как предстанешь на поле против будущего оппонента".

"Мы знаем их игроков, знаем состав АЗ. Много талантливой молодежи, которая выросла в клубе и давно играет вместе. Мы знаем, что АЗ имеет хороших футболистов, которых увидим скоро в топовых чемпионатах. Но мы рассматриваем их слабые стороны, которые должны использовать в игре".

"У нас тоже молодая команда, которая строится. Жаль, что не все наши игроки могут принять участие в матче. Вы знаете о травмированных, плюс "сборники" после матча с Шахтером отправились в свои национальные команды, пропустили тренировочный процесс, и в этом плане есть пробелы. Те игроки, которые пропускали сбор, тренировки – они в недостаточной форме, чтобы играть".

"Футболисты, которые есть у меня, – самые лучшие. Я уверен в них, они уверены во мне. И мы вместе готовимся к игре".

Арне Слот, главный тренер АЗ:

"Мы понимаем, что квалификационный раунд состоит только из одного матча, и то, что это именно выездная игра, – конечно, на пользу киевскому Динамо, хоть на стадионе и не будет болельщиков. Так же, как мы знаем каждый сантиметр нашего поля, направление ветра, так и наш соперник будет чувствовать себя увереннее на своем домашнем стадионе".

"Мы смотрели игру за Суперкубок Украины, и то, что Динамо выиграло, действительно впечатляет, учитывая то, что Шахтер недавно был полуфиналистом Лиги Европы. Это лишний раз свидетельствует, что Динамо – очень мощный, сильный соперник".

"Матч длится 90 минут, за это время ситуация на поле может измениться, на результат может повлиять много обстоятельств. Все-таки шансы равны – 50 на 50".

"Мы неплохо играем в нападении, где у нас хватает креативных игроков. Мы можем доминировать на поле на протяжении всей игры. Впрочем, мы знаем, что Динамо очень сильно действует на контратаках. Поэтому мы должны найти определенный баланс".