Гаттузо: Главное, о чем я прошу игроков — не бояться Барселону

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

Дженнаро Гаттузо считает, что бессмысленно прикреплять опекунов к Лионелю Месси, но обыграть Барселону можно, если ее не бояться.

"Нам придется сыграть против великой команды, и в такой ситуации главное, о чем я прошу игроков — не бояться Барселоны, – сказал тренер Наполи на предматчевой пресс-конференции. – С приходом на пост тренера Кике Сетьена Барселона стала действовать в привычном стиле, и если при Вальверде Барса отбирала мяч при его потере за 10 секунд, то теперь на это требуется максимум 6".

"Барселона едет в Неаполь за победой, но наша задача аналогична. Чтобы добиться успеха, нам придется рисковать. Можете не сомневаться, мы будем сражаться до конца, но вовсе не отбиваться от соперника".

"Мне советуют приставить к Месси персональных опекунов, но это не имеет смысла. Во-первых, он творит вещи, возможные только в PlayStation, так что и опекуна ему надо искать там же. Во-вторых, мы не можем позволить себе роскошь оставить без внимания других игроков. Так что будем использовать командную тактику без персональной опеки. Я верю в своих ребят, потому что вижу настроение, с которым они готовятся к матчу. С таким настроем нет ничего невозможного".

Матч Наполи — Барселона состоится во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.