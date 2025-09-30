Трпішовскі: Ми повинні стрибнути вище голови в матчі з Інтером

Тренер Славії наголосив на складності поєдинку з фіналістом Ліги чемпіонів.

Головний тренер празької Славії Індрих Трпішовскі поділився думками щодо майбутнього матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера. За його словами, команді доведеться проявити максимум зусиль, аби здобути позитивний результат.

"Ми повинні стрибнути вище за голову. Проти нас грає гранд, фіналіст Ліги чемпіонів. Доведеться викладатися на повну кожну хвилину. Це серйозне випробування для наших гравців, яке може дати їм величезний імпульс", — заявив Трпішовскі.

Наставник також відзначив сильні сторони суперника: "Команда продовжує грати схожим чином. У Інтера гравці світового класу, і у них неймовірно сильна пара нападників — Лаутаро Мартінес та Маркус Тюрам або Піо Еспозіто. Список їхніх сильних сторін можна продовжувати нескінченно: стандарти, швидкі переходи".

Матч Інтер — Славія Прага відбудеться 30 вересня на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані. Початок гри о 22:00 за київським часом.