Ліга чемпіонів. Перший тур. Анонс: Аякс — Інтер, Олімпіакос — Пафос, Славія Прага — Буде/Глімт

Football.ua представляє прев'ю поєдинків першого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 17 вересня.

Сьогодні, 17 вересня, проходитиме другий ігровий день першого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

Cереда, 17 вересня, 19:45. Стадіо Георгіос Караїскакіс, Пірей. Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO

Олімпіакос не брав участі в груповому/основному етапі Ліги чемпіонів із сезону-2020/21, тож сьогодні грецький гігант сподіватиметься відзначити своє повернення до головного єврокубка домашньою звитягою над дебютантом турніру, а саме Пафосом. Маючи значний досвід виступів на євроарені, колектив Хосе Луїса Менділібара буде впевнений в досягненні бажаного результату, чим і спробують скористатися гості з Кіпру.

Кривдник київського Динамо на шляху до першого в своїй історії групового/основного етапу ЛЧ також упорався з Маккабі Тель-Авів і Црвеною Звездою. Команда Хуана Карлоса Карседо зіпсувала собі настрій перед вильотом до Греції, вдома поступившись Аполлону в чемпіонаті. Новачкам турніру нічого втрачати, адже перебування серед європейської клубної еліти є цілком достатнім для них успіхом.

Очікуємо, що в цій дуелі іспанських головних тренерів попри солідніший досвід Менділібара сильніший може й не визначитися. Успіх або неуспіх господарів поля залежатиме від їхнього ставлення до менш іменитого суперника. Додатково зауважимо, що Олімпіакос має всього дві перемоги при двох нічийних результатах і аж 14-ти поразках у Лізі чемпіонів із 2017 року.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олімпіакос: Пасхалакіс — Коштінья, Рецос, Пірола, Ортега — Музакітіс, Ессе — Стрефецца, Сципіоні, Шикінью — Ель-Каабі

Пафос: Міхаїл — Коррея, Гольдар, Лукассен, Пілеас — Пепе, Шуньїч — Оршич, Драгомір, Бруно — А. Сілва

Не зіграють: Цолакіс, Яремчук, Мартінш — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хосе Луїса Менділібара. Так, на перемогу Олімпіакоса можна поставити з коефіцієнтом 1.45, тоді як потенційний успіх Пафоса оцінюється показником 7.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.55.

прогноз 1:1

Cереда, 17 вересня, 19:45. Еден Арена, Прага. Головний арбітр — Маріан Барбу (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO

Празька Славія стала ще одним клубом, якому вдалося повернутися до найстатуснішого єврокубка. Чеський гранд пропустив попередні п'ять групових/основних етапів Ліги чемпіонів, у сезоні-2019/20 набравши два залікові бали в "групі смерті" з міланським Інтером, дортмундською Боруссією й Барселоною. Команда Їндржиха Трпішовські, яка досі не знає смаку поразок на внутрішній арені (6В, 2Н) у цьому сезону, сподіватиметься перенести свою хорошу форму й на єврокубки.

Ще один дебютант і за сумісництвом головне відкриття Ліги Європи-2024/25 сьогодні спробує подарувати своїй країні першу з листопада 2007 року для її представників у ЛЧ перемогу. У минулій кампанії ЛЄ Буде/Глімт досягнув аж 1/2 фіналу плей-оф, поступившись майбутньому переможцеві Тоттенгему. Чемпіонат Норвегії уже перетнув календарний екватор і саме колектив К'єтіла Кнутсена очолює турнірну таблицю, продовжуючи боротьбу за титул із Вікінгом.

Обидва клуби перебувають у солідній формі на відповідних внутрішніх аренах, тоді як в єврокубках їхній досвід навряд чи можна вважати достатнім конкретно для Ліги чемпіонів. Очікуємо на напружену боротьбу в столиці Чехії, яка здатна призвести до нічийного результату.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Славія Прага: Станек — Голеш, Огбу, Зіма — Доудера, Зафейріс, О. Дорлі, Саділек — Кушей, Провод — Хори

Буде/Глімт: хайкін — Ріснес, Гуннерсен, Бйортуфт, Шевольд — Ев'єн, Берг, Аукленн — Йоргенсен, Брюнгільдсен, Гауге

Не зіграють: ... — Бломберг

Під питанням: Боржил, Огбу — Гег, Алісамі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Їндржиха Трпішовські. Так, на перемогу празької Славії можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Буде/Глімт оцінюється показником 4.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.10.

прогноз 0:0

Cереда, 17 вересня, 22:00. Йоган Кройфф Арена, Амстердам. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Аякс після двох років відсутності повертається до головного єврокубка домашнім матчем проти Інтера, фіналіста минулої кампанії Ліги чемпіонів. Амстердамці драматично втратили перемогу в Ередивізі-2024/25 і попрощалися з Франческо Фаріолі, призначивши Джона Гейтінгу. Нідерландський гігант традиційно впевнено почуває себе на Йоган Кройфф Арені, маючи три з трьох можливих домашніх звитяг у чемпіонаті на старті нового сезону, тоді як виїзні результати є менш успішними.

Інтер теж зазнав невдачі на внутрішній арені, коли не впорався з Наполі у боротьбі за Скудетто. Міланський гранд розгромно поступився ПСЖ (0:5) у фіналі ЛЧ-2024/25 наприкінці травня, а вже 3 червня "нерадзуррі" підтвердили відхід Сімоне Індзагі (очолив Аль-Хіляль). Незадовго до Клубного чемпіонату світу клуб призначив Крістіана Ківу, з яким дістався 1/8 фіналу плей-оф турніру в США. У новій кампанії Серії А Інтер стартував із розгрому Торіно, але потім поступився Удінезе та Ювентусу.

Обидві команди намагаються відшукати найкращі версії самих себе під керівництвом нових головних тренерів, які на початку XXI століття були партнерами по обороні сьогоднішніх господарів поля. Аякс спроможний дати бій вразливому останнім часом Інтеру, тож нічия виглядає цілком імовірним підсумком цього протистояння.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аякс: Ярош — Гаї, Ітакура, Бас, Вейндал — Классен, Тейлор, Регер — Бергейс, Веггорст, Годтс

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.85, тоді як потенційний успіх Аякса оцінюється показником 4.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

прогноз 1:1

Cереда, 17 вересня, 22:00. Футбольна Арена Мюнхен, Мюнхен. Головний арбітр — Хосе Марія Санчес (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO

Повний анонс матчу Баварія — Челсі читайте за посиланням.

Cереда, 17 вересня, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Повний анонс матчу Ліверпуль — Атлетіко Мадрид читайте за посиланням.

Cереда, 17 вересня, 22:00. Парк де Пренс, Париж. Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на MEGOGO

Повний анонс матчу ПСЖ — Аталанта читайте за посиланням.