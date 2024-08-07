Ліга чемпіонів. Славія сильніша за Юніон, Слован обіграв АПОЕЛ, Ягеллонія поступилася Буде-Глімту

Відбулися заключні матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У середу, 7 липня, відбулися заключні перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першому матчі чеська Славія Прага обіграла бельгійський Юніон із рахунком 3:1. Перемогу чехам принесли забиті м'ячі у виконанні Оскара Дорлі та Томаша Хори, який оформив дубль у першому таймі. За гостей автоголом відзначився Александр Бужек.

Славія Прага — Юніон 3:1

Голи: Хори, 19, 41, Дорлі, 57 — Бужек, 73 (автогол).

Вилучення: Фусейні, 85 (пряма червона картка).

У другій грі Слован Братислава на своєму полі переміг кіпрський АПОЕЛ з рахунком 2:0. Перемогу словакам забезпечили голи Роберта Мака та Радосава Петровіча, який зрізав м'яч у свої ворота.

Слован Братислава — АПОЕЛ 2:0

Голи: Петровіч, 74 (автогол), Мак, 90+3.

У третій зустрічі польська Ягеллонія поступилася норвезькому Буде-Глімту з рахунком 0:1. Єдиний та переможний гол був забитий на 58 хвилині, а його автором став Адріан Гранде, який зрізав м'яч у сітку власних воріт.

Ягеллонія — Буде-Глімт 0:1

Гол: Гранде, 58 (автогол).