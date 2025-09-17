Славія Прага — Буде/Глімт 2:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

17 вересня 2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Славія Прага втратила домашню перемогу на старті основного раунду Ліги чемпіонів, розписавши результативну нічию з Буде/Глімт — 2:2.

Чехи вийшли вперед завдяки влучному удару Юссуфа Мбоджі на 23-й хвилині, а у другому таймі він знову відзначився, оформивши дубль. Здавалося, перемога господарів у кишені, та норвежці мали інші плани.

На 78-й хвилині Даніель Бассі скоротив відставання, а вже у компенсований час Брунстад Фет забив другий м’яч гостей, подарувавши їм перше очко у дебютному виступі на груповому етапі Ліги чемпіонів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Славія Прага — Буде/Глімт в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Славія Прага — Буде/Глімт 2:2
Голи: Мбоджі, 23, 74 -  Бассі, 78, Фет, 90
Славія Прага: Станек — Голеш (Халоупек, 18), Зіма, Мбоджі (Хашіока, 77) — Доудера, Саділек (Чам, 90), Провод, Зафейріс, Оскар — Хори (Хитіл, 77), Кушей (Шранц, 90)
Буде/Глімт: Хайкін — Бйортуфт, Гуннерсен (Ріснес, 65) — Шевольд, Алісамі (Нільсен, 85) — Ев'єн, Берг, Аукленн (Брунстад Фет, 74) — Йоргенсен (Бассі, 46), Гег (Гелмерсен, 74), Гауге
Попередження: Мбоджі, Хитіл — Бйортуфт, Алісамі, Берг
