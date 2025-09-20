Матч Барселона — ПСЖ відбудеться на стадіоні імені Луїса Компаніса

Оновлений стадіон Камп Ноу досі недоступний.

Матч другого туру основного етапу Ліги чемпіонів між Барселоною та ПСЖ не відбудеться на оновленому стадіоні Камп Ноу. Про це повідомляє прес-служба "блаугранас".

Поки Камп Ноу недоступний, єврокубковий матч двох грандів пройде на олімпійському стадіоні імені Луїса Компаніса, який може розмістити 55 тисяч вболівальників.

Також наголошується, що найближчими днями клуб подасть документи про закінчення першого етапу рекуонструкції Камп Ноу до місцевої ради Барселони, яка має надати дозвіл на проведення матчів.

Нагадаємо, матч Барселона — ПСЖ відбудеться 1 жовтня о 22:00.