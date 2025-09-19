Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Рашфорд — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

19 вересня 2025

Маркус Рашфорд, Getty Images

Голи Маркуса принесли Барселоні звитягу над Ньюкасл Юнайтед.

Лівого вінгера Барселони Маркуса Рашфорда визнано найкращим гравцем першого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26, передає офіційний сайт УЄФА.

Ньюкасл Юнайтед — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

На Сент-Джеймс Парк учора, 18 вересня, гравець відзначився дебютними результативними ударами у футболці "блаугранас". На полі 27-річний англієць провів 82 хвилини.

На індивідуальну нагороду також претендували центрфорвард Ювентуса Душан Влахович (два гола та один асист удома з Боруссією Д, 4:4), центрфорвард Інтера Маркус Тюрам (два гола Аяксу на виїзді, 2:0) і правий вінгер Спортінга Л Франсішку Трінкан (два гола Кайрату вдома, 4:1).

Нагадаємо, раніше Рашфорд прокоментував перемогу над Ньюкасл Юнайтед. Барселона Маркуса орендувала в Манчестер Юнайтед із правом викупу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Ганс-Дітер Флік, Getty Images 19 вересня 2025 Флік: Рашфорд — фантастичний гравець, великий талант