Рашфорд — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Голи Маркуса принесли Барселоні звитягу над Ньюкасл Юнайтед.

Лівого вінгера Барселони Маркуса Рашфорда визнано найкращим гравцем першого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26, передає офіційний сайт УЄФА.

Ньюкасл Юнайтед — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

На Сент-Джеймс Парк учора, 18 вересня, гравець відзначився дебютними результативними ударами у футболці "блаугранас". На полі 27-річний англієць провів 82 хвилини.

1st: Marcus Rashford

2nd: Dušan Vlahović

3rd: Marcus Thuram

4th: Francisco Trincão



🌟 Marcus Rashford takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/VgWcicAp1f — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2025

На індивідуальну нагороду також претендували центрфорвард Ювентуса Душан Влахович (два гола та один асист удома з Боруссією Д, 4:4), центрфорвард Інтера Маркус Тюрам (два гола Аяксу на виїзді, 2:0) і правий вінгер Спортінга Л Франсішку Трінкан (два гола Кайрату вдома, 4:1).

Нагадаємо, раніше Рашфорд прокоментував перемогу над Ньюкасл Юнайтед. Барселона Маркуса орендувала в Манчестер Юнайтед із правом викупу.