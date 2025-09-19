Рашфорд: Грати в Барселоні справжнє задоволення

​Форвард "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Ньюкаслом.

Нападник Барселони Маркус Рашфорд прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (2:1), у якому він оформив дубль.

"Грати за Барсу — це приголомшливий досвід. Я завжди був великим шанувальником Барселони. Ми хочемо вигравати якнайбільше.

Вболівальники хочуть бачити, як команда перемагає та показує гарний футбол. Тут було нелегко грати. Перший тайм був напруженим. Проти цієї команди дуже важко грати.

Якоїсь миті я відчув, що є простір. Подумав, треба спробувати пробити. Їхній гравець намагався блокувати, тому я спробував підняти м'яч вище. Я знав, що якщо зловлю його як слід, воротареві буде дуже складно зупинити удар.

На всі 100% я переповнений емоціями. Я дуже мотивований і сповнений рішучості. Якість, яка є у нас в команді, надихає мене. Грати з цими гравцями справжнє задоволення.

Ганс-Дітер Флік? Він топ-тренер, топ-менеджер з гравцями. Наша мета — виграти Лігу чемпіонів. Більше нічого в нас у думках немає. Ми розуміємо, наскільки складний цей турнір", — наводить слова Рашфорда ВВС.

