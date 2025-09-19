Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Рашфорд: Грати в Барселоні справжнє задоволення

19 вересня 2025

Маркус Рашфорд, Getty Images

​Форвард "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Ньюкаслом.

Нападник Барселони Маркус Рашфорд прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (2:1), у якому він оформив дубль.

"Грати за Барсу — це приголомшливий досвід. Я завжди був великим шанувальником Барселони. Ми хочемо вигравати якнайбільше.

Вболівальники хочуть бачити, як команда перемагає та показує гарний футбол. Тут було нелегко грати. Перший тайм був напруженим. Проти цієї команди дуже важко грати.

Якоїсь миті я відчув, що є простір. Подумав, треба спробувати пробити. Їхній гравець намагався блокувати, тому я спробував підняти м'яч вище. Я знав, що якщо зловлю його як слід, воротареві буде дуже складно зупинити удар.

На всі 100% я переповнений емоціями. Я дуже мотивований і сповнений рішучості. Якість, яка є у нас в команді, надихає мене. Грати з цими гравцями справжнє задоволення.

Ганс-Дітер Флік? Він топ-тренер, топ-менеджер з гравцями. Наша мета — виграти Лігу чемпіонів. Більше нічого в нас у думках немає. Ми розуміємо, наскільки складний цей турнір", — наводить слова Рашфорда ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл — Барселона.

Джерело: BBC

команди
статті на тему:
Трофей Лиги чемпионов, фото Getty Images 19 вересня 2025 Ліга чемпіонів-2025/26: розклад та результати матчів
Маркус Рашфорд, Getty Images 19 вересня 2025 Рашфорд та Тюрам серед номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів