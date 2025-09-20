Стрічка новин

13:00

Ван Дейк, Тюрам та Рашфорд потрапили до символічної команди тижня Ліги чемпіонів

17:03

Тренер Айнтрахта — після перемоги над Галатасараєм: Заради таких моментів ми живемо у футболі

16:23

Рашфорд — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

16:22

Гюндоган — після розгромної поразки від Айнтрахта: Я продовжую вірити в нашу команду

13:25

Тренер Спортінга Боржеш: Команда не мала права впадати у пасивність

12:47

Фоден: Здається, що Голанд поб'є всі рекорди. У його віці те, що він зробив, вже нечувано

11:45

Гау: Це був хороший виступ, але не відмінний, а щоб обіграти Барселону, потрібен саме такий

11:26

Флік: Рашфорд — фантастичний гравець, великий талант

11:19

Тренер Кайрата після дебюту в Лізі чемпіонів: Засмутило, що пропустили три голи за п’ять хвилин

11:00

Конте: Проти Манчестер Сіті складно грати 11 на 11. А вдесятьох — неможливо