Ван Дейк, Тюрам та Рашфорд потрапили до символічної команди тижня Ліги чемпіонів

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну Ліги чемпіонів за підсумками стартового туру основного етапу турніру.
У збірну тижня потрапило 11 представників різних клубів, що траплялося раніше досить рідко.
Символічна збірна туру: Херонімо Рульї (Марсель), Юссуфа Мбоджі (Славія), Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль), Деррік Люккасен (Пафос), Маркос Льоренте (Атлетіко), Маркус Рашфорд (Барселона), Ганс Ванакен (Брюгге), Педро Бікальйо (Карабах), Франсішку Трінкан (Спортінг), Маркус Тюрам (Інтер), Гаррі Кейн (Баварія).
Нагадаємо, найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів було визнано нападника Барселони Маркуса Рашфорда.
Додамо, що другий тур Ліги чемпіонів пройде з 30 вересня до 1 жовтня.