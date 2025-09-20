Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Ван Дейк, Тюрам та Рашфорд потрапили до символічної команди тижня Ліги чемпіонів

20 вересня 2025

Вірджил Ван Дейк, Getty Images

У збірній 11 представників різних клубів.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну Ліги чемпіонів за підсумками стартового туру основного етапу турніру.

У збірну тижня потрапило 11 представників різних клубів, що траплялося раніше досить рідко.

Символічна збірна туру: Херонімо Рульї (Марсель), Юссуфа Мбоджі (Славія), Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль), Деррік Люккасен (Пафос), Маркос Льоренте (Атлетіко), Маркус Рашфорд (Барселона), Ганс Ванакен (Брюгге), Педро Бікальйо (Карабах), Франсішку Трінкан (Спортінг), Маркус Тюрам (Інтер), Гаррі Кейн (Баварія).

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів було визнано нападника Барселони Маркуса Рашфорда.

Додамо, що другий тур Ліги чемпіонів пройде з 30 вересня до 1 жовтня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

