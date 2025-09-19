Ньюкасл — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Барселона у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях здобула перемогу над Ньюкаслом (2:1).

Команда Ганса-Дітера Фліка відкрила рахунок у матчі в середині другого тайму, коли на 58 хвилині результативним ударом відзначився Маркус Рашфорд, який за дев'ять хвилин оформив дубль, збільшивши перевагу "блаугранас".

"Сороки" до останнього намагалися відігратися, але все, що змогли, це скоротити відставання в рахунку завдяки голу Ентоні Гордона на 90 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Барселона в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ньюкасл — Барселона 1:2

Голи: Гордон, 90 — Рашфорд, 58, 67.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр (Ботман, 76), Шер (Тіав, 63), Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон (Мерфі, 63) — Еланга (Віллок, 63), Гордон, Барнс (Вольтемаде, 63).

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі (Крістенсен, 69), Мартін (Е. Гарсія, 81) — де Йонг, Педрі — Рафінья, Фермін (Касадо, 90+3), Рашфорд (Ольмо, 81) — Левандовські (Торрес, 70).

Попередження: Жоелінтон, Берн — Мартін, Фермін, де Йонг, Касадо.