Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Ньюкасл — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

19 вересня 2025

Ньюкасл — Барселона, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Барселона у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях здобула перемогу над Ньюкаслом (2:1).

Команда Ганса-Дітера Фліка відкрила рахунок у матчі в середині другого тайму, коли на 58 хвилині результативним ударом відзначився Маркус Рашфорд, який за дев'ять хвилин оформив дубль, збільшивши перевагу "блаугранас".

"Сороки" до останнього намагалися відігратися, але все, що змогли, це скоротити відставання в рахунку завдяки голу Ентоні Гордона на 90 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Барселона в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

 

Ньюкасл — Барселона 1:2
Голи: Гордон, 90 — Рашфорд, 58, 67.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр (Ботман, 76), Шер (Тіав, 63), Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон (Мерфі, 63) — Еланга (Віллок, 63), Гордон, Барнс (Вольтемаде, 63).

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі (Крістенсен, 69), Мартін (Е. Гарсія, 81) — де Йонг, Педрі — Рафінья, Фермін (Касадо, 90+3), Рашфорд (Ольмо, 81) — Левандовські (Торрес, 70).

Попередження: Жоелінтон, Берн — Мартін, Фермін, де Йонг, Касадо.

Джерело: MEGOGO

