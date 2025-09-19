Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Флік: Рашфорд — фантастичний гравець, великий талант

19 вересня 2025

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Ньюкаслом.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі основного етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (2:1).

"Було дуже важливо розпочати Лігу чемпіонів із трьома очками у Ньюкаслі. Ми побачили дуже гарний виступ усієї команди. Атмосфера фантастична. Було нелегко захищатися, але ми контролювали матч. Я задоволений тим, як ми зіграли і що я побачив на полі. Ми знали, що важливо не пропустити в перші 15 хвилин, і я справді задоволений тим, що ми зробили, і я щасливий за команду. У першому таймі ми мали 64 відсотки володіння м'ячем. Можливо, у нас були помилки.

Рашфорд? Він забив два гарні голи. Відмінний перший гол головою, та й другий теж. Важливо, щоб він набрав упевненості. Ми допомагаємо йому. Я не здивований його грою. Я вже сказав вчора, що він фантастичний гравець, великий талант. Його навички та завершення атак дуже якісні. У першому таймі він мав моменти, але не завершив їх. У другому зумів. Для нападника важливо забивати. Він скористався цими моментами. Нам потрібний був такий гравець. Влітку я сказав Деку: "Будь ласка, знайди мені такого гравця, як Рашфорд".

З Педрі та Френкі Де Йонгом нас непросто пресингувати, і я думаю, що обидва провели дуже гарний матч. Я дуже задоволений, що вони грають із такою впевненістю. Ми молода команда та граємо з упевненістю. Коли пропустили гол, було нелегко. Ми завжди намагаємося покращуватись. Ми контролювали матч, але також припускалися помилок. У Ньюкасла були гарні переходи... Але ми добре оборонялися.

Жоан Гарсія? Я пам'ятаю багато його сейвів. Мати його у воротах – це чудовий успіх для нас. Він був, як і вся команда, фантастичним. Я дуже задоволений ним. Він рятував нас у деяких ситуаціях. Він дає нам ще одного гравця при володінні м'ячем. Це спокійний воротар, котрий вміє робити правильний пас.

Матч проти ПСЖ буде нескоро. Найважливіше – сьогоднішня гра. А у неділю ми граємо проти Хетафе. ПСЖ для мене дуже далекий, — наводить слова Фліка Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл — Барселона.

Джерело: Marca

