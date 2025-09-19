Флік: Рашфорд — фантастичний гравець, великий талант

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Ньюкаслом.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі основного етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (2:1).

"Було дуже важливо розпочати Лігу чемпіонів із трьома очками у Ньюкаслі. Ми побачили дуже гарний виступ усієї команди. Атмосфера фантастична. Було нелегко захищатися, але ми контролювали матч. Я задоволений тим, як ми зіграли і що я побачив на полі. Ми знали, що важливо не пропустити в перші 15 хвилин, і я справді задоволений тим, що ми зробили, і я щасливий за команду. У першому таймі ми мали 64 відсотки володіння м'ячем. Можливо, у нас були помилки.

Рашфорд? Він забив два гарні голи. Відмінний перший гол головою, та й другий теж. Важливо, щоб він набрав упевненості. Ми допомагаємо йому. Я не здивований його грою. Я вже сказав вчора, що він фантастичний гравець, великий талант. Його навички та завершення атак дуже якісні. У першому таймі він мав моменти, але не завершив їх. У другому зумів. Для нападника важливо забивати. Він скористався цими моментами. Нам потрібний був такий гравець. Влітку я сказав Деку: "Будь ласка, знайди мені такого гравця, як Рашфорд".

З Педрі та Френкі Де Йонгом нас непросто пресингувати, і я думаю, що обидва провели дуже гарний матч. Я дуже задоволений, що вони грають із такою впевненістю. Ми молода команда та граємо з упевненістю. Коли пропустили гол, було нелегко. Ми завжди намагаємося покращуватись. Ми контролювали матч, але також припускалися помилок. У Ньюкасла були гарні переходи... Але ми добре оборонялися.

Жоан Гарсія? Я пам'ятаю багато його сейвів. Мати його у воротах – це чудовий успіх для нас. Він був, як і вся команда, фантастичним. Я дуже задоволений ним. Він рятував нас у деяких ситуаціях. Він дає нам ще одного гравця при володінні м'ячем. Це спокійний воротар, котрий вміє робити правильний пас.

Матч проти ПСЖ буде нескоро. Найважливіше – сьогоднішня гра. А у неділю ми граємо проти Хетафе. ПСЖ для мене дуже далекий, — наводить слова Фліка Marca.

