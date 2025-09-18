Рашфорд відзначився дебютними голами за Барселону

Фланговий нападник двічі уразив ворота Ньюкасл Юнайтед у Лізі чемпіонів.

Лівий вінгер Барселони Маркус Рашфорд оформив дубль у виїзному матчі проти Ньюкасл Юнайтед у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Для 27-річного англійця це перші голи (58-ма й 67-ма хвилини дуелі) у футболці "блаугранас". На 81-й хвилині протистояння його замінив Дані Ольмо.

Тепер на рахунку Рашфорда два результативні удари та одна гольова передача в п'яти поєдинках Барселони. Маркуса орендували в Манчестер Юнайтед із правом викупу.

Слідкуйте за протистоянням Ньюкасл Юнайтед — Барселона в нашій текстовій онлайн-трансляції.