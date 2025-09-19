Дубль Рашфорда приніс Барселоні перемогу над Ньюкаслом
19 вересня 2025
Команда Ганса-Дітера Фліка вижила в непростому першому тайму, а після перерви грала значно краще суперників.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ньюкасл — Барселона 1:2
Голи: Гордон, 90 — Рашфорд, 58, 67
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр (Ботман, 76), Шер (Тіав, 63), Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон (Мерфі, 63) — Еланга (Віллок, 63), Гордон, Барнс (Вольтемаде, 63).
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі (Крістенсен, 69), Мартін (Е. Гарсія, 81) — де Йонг, Педрі — Рафінья, Фермін (Касадо, 90+3), Рашфорд (Ольмо, 81) — Левандовські (Торрес, 70).
Попередження: Жоелінтон, Берн — Мартін, Фермін, де Йонг, Касадо
Джерело:
Football.ua