Рашфорд та Тюрам серед номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів за підсумками матчів стартового туру основного етапу турніру.
На нагороду претендують чотири футболісти:
- нападник Барселони Маркус Рашфорд – дубль у ворота Ньюкасла (2:1);
- форварда Ювентуса Душан Влахович — два забиті м'ячі та гольова передача у грі з Боруссією Д (4:4);
- нападник Інтера Маркус Тюрам – дубль у ворота Аякса (2:0);
- вінгер Спортінга Франсішку Трінкан — два забиті м'ячі у зустрічі проти Кайрата (4:1).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
