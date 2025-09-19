Рашфорд та Тюрам серед номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

На нагороду претендують чотири футболісти.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів за підсумками матчів стартового туру основного етапу турніру.

На нагороду претендують чотири футболісти:

- нападник Барселони Маркус Рашфорд – дубль у ворота Ньюкасла (2:1);

- форварда Ювентуса Душан Влахович — два забиті м'ячі та гольова передача у грі з Боруссією Д (4:4);

- нападник Інтера Маркус Тюрам – дубль у ворота Аякса (2:0);

- вінгер Спортінга Франсішку Трінкан — два забиті м'ячі у зустрічі проти Кайрата (4:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

