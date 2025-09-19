Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Айнтрахт — Галатасарай 5:1 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

19 вересня 2025

Айнтрахт Франкфурт — Галатасарай, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Айнтрахт Франкфурт розгромив турецький Галатасарай (5:1) у стартовому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Турецька команда активно розпочала матч і вже на восьмій хвилині Юнус Акгюн вивів турків вперед. Однак ще до перерви німці не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед із комфортною перевагою.

Спершу на 37 хвилині Давінсон Санчес зрізав м'яч у свої ворота, після чого на другій компенсованій хвилині голом відзначився Джан Узун, а ще за три хвилини — Йонатан Буркардт.

У середині другого тайму Айнтрахт ще двічі забив у ворота турків, остаточно знявши усі питання про переможця. Спочатку дубль оформив Буркардт, а потім крапку у матчі поставив Ансгар Кнауфф.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Айнтрахт Франкфурт — Галатасарай в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

 

Айнтрахт Франкфурт — Галатасарай 5:1
Голи: Санчес (аг), 37, Узун, 45+2, Буркардт, 45+5, 66, Кнауфф, 75 -  Акгюн, 8.

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат, Браун — Ларссон (Скірі, 79), Узун (Ельє Ваї, 71), Шаїбі — Доан (Батшуаї, 84), Буркардт (Баоя, 71), Кнауфф.

Галатасарай: Чакир — Елмали (Якобс, 66), Санчес, Сінго, Шоллої — Леміна (Ікарді, 55), Торрейра — Сане (Кутуджу, 66), Гюндоган (Сара, 66), Їлмаз — Акгюн (Айхан, 77).

Попередження: Буркардт.

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Манчестер Сіті — Наполі, Getty Images 19 вересня 2025 Манчестер Сіті — Наполі 2:0 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025
Ньюкасл — Барселона, Getty Images 19 вересня 2025 Ньюкасл — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025
Маркус Рашфорд, Getty Images 19 вересня 2025 Рашфорд та Тюрам серед номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів