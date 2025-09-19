Айнтрахт — Галатасарай 5:1 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Айнтрахт Франкфурт розгромив турецький Галатасарай (5:1) у стартовому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Турецька команда активно розпочала матч і вже на восьмій хвилині Юнус Акгюн вивів турків вперед. Однак ще до перерви німці не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед із комфортною перевагою.

Спершу на 37 хвилині Давінсон Санчес зрізав м'яч у свої ворота, після чого на другій компенсованій хвилині голом відзначився Джан Узун, а ще за три хвилини — Йонатан Буркардт.

У середині другого тайму Айнтрахт ще двічі забив у ворота турків, остаточно знявши усі питання про переможця. Спочатку дубль оформив Буркардт, а потім крапку у матчі поставив Ансгар Кнауфф.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Айнтрахт Франкфурт — Галатасарай в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Айнтрахт Франкфурт — Галатасарай 5:1

Голи: Санчес (аг), 37, Узун, 45+2, Буркардт, 45+5, 66, Кнауфф, 75 - Акгюн, 8.

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат, Браун — Ларссон (Скірі, 79), Узун (Ельє Ваї, 71), Шаїбі — Доан (Батшуаї, 84), Буркардт (Баоя, 71), Кнауфф.

Галатасарай: Чакир — Елмали (Якобс, 66), Санчес, Сінго, Шоллої — Леміна (Ікарді, 55), Торрейра — Сане (Кутуджу, 66), Гюндоган (Сара, 66), Їлмаз — Акгюн (Айхан, 77).

Попередження: Буркардт.