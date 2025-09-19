Айнтрахт розгромив Галатасарай у першому турі Ліги чемпіонів

Франкфуртці поступилися у володінні м’ячем, але вразили феноменальною реалізацією моментів.

Айнтрахт стартував у груповому етапі Ліги чемпіонів із переконливої перемоги над Галатасараєм. Попри меншу кількість ударів і контроль м’яча на боці суперника, німецький клуб здобув упевнену перемогу з рахунком 5:1.

На 18-й хвилині Юнус Акгюн вивів гостей уперед після індивідуального проходу та точного удару в дальній кут.

Проте вже наприкінці першого тайму Айнтрахт здійснив камбек: Ріцу Доан зрівняв рахунок, скориставшись рикошетом від Давінсона Санчеса, а згодом Кан Узун після передачі Жонатана Буркардта вивів свою команду вперед. На 45-й хвилині Буркардт відзначився ще й асистом, підправивши навіс Фареса Шаїбі – 3:1.

Після перерви франкфуртці добили суперника. Спочатку Буркардт забив головою після подачі Натанаїла Брауна, а фінальну крапку поставив Ансгар Кнауфф, реалізувавши вихід сам на сам після відбору Ельє Ваи – 5:1.

Айнтрахт Франкфурт — Галатасарай 5:1

Голи: Санчес (аг), 37, Узун, 45+2, Буркардт, 45+5, 66, Кнауфф, 75 - Акгюн, 8

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат, Браун — Ларссон (Скірі, 79), Узун (Ельє Ваї, 71), Шаїбі — Доан (Батшуаї, 84), Буркардт (Баоя, 71), Кнауфф

Галатасарай: Чакир — Елмали (Якобс, 66), Санчес, Сінго, Шоллої — Леміна (Ікарді, 55), Торрейра — Сане (Кутуджу, 66), Гюндоган (Сара, 66), Їлмаз — Акгюн (Айхан, 77)

Попередження: Буркардт