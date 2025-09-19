Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Айнтрахт розгромив Галатасарай у першому турі Ліги чемпіонів

19 вересня 2025

Айнтрахт - Галатасарай, Getty Images

Франкфуртці поступилися у володінні м’ячем, але вразили феноменальною реалізацією моментів.

Айнтрахт стартував у груповому етапі Ліги чемпіонів із переконливої перемоги над Галатасараєм. Попри меншу кількість ударів і контроль м’яча на боці суперника, німецький клуб здобув упевнену перемогу з рахунком 5:1.

На 18-й хвилині Юнус Акгюн вивів гостей уперед після індивідуального проходу та точного удару в дальній кут.

Проте вже наприкінці першого тайму Айнтрахт здійснив камбек: Ріцу Доан зрівняв рахунок, скориставшись рикошетом від Давінсона Санчеса, а згодом Кан Узун після передачі Жонатана Буркардта вивів свою команду вперед. На 45-й хвилині Буркардт відзначився ще й асистом, підправивши навіс Фареса Шаїбі – 3:1.

Після перерви франкфуртці добили суперника. Спочатку Буркардт забив головою після подачі Натанаїла Брауна, а фінальну крапку поставив Ансгар Кнауфф, реалізувавши вихід сам на сам після відбору Ельє Ваи – 5:1.

Айнтрахт Франкфурт — Галатасарай 5:1

Голи: Санчес (аг), 37, Узун, 45+2, Буркардт, 45+5, 66, Кнауфф, 75 -  Акгюн, 8

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат, Браун — Ларссон (Скірі, 79), Узун (Ельє Ваї, 71), Шаїбі — Доан (Батшуаї, 84), Буркардт (Баоя, 71), Кнауфф

Галатасарай: Чакир — Елмали (Якобс, 66), Санчес, Сінго, Шоллої — Леміна (Ікарді, 55), Торрейра — Сане (Кутуджу, 66), Гюндоган (Сара, 66), Їлмаз — Акгюн (Айхан, 77)

Попередження: Буркардт

Джерело: Football.ua

