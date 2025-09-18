Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Мареска: Проти Баварії потрібно бути сконцентрованим 95 хвилин

18 вересня 2025

Енцо Мареска, getty images

Коуч Челсі зазначив, що його підопічні зіграли гідно, але втратили контроль у ключові моменти.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку своєї команди в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (1:3). Незважаючи на невдалий результат, італієць залишився задоволений грою підопічних і наголосив, що команда продемонструвала конкурентний рівень.

Про старт матчу:
"Думаю, перші 20 хвилин ми почали дуже добре, створили два-три гольові моменти, не допустивши нічого біля своїх воріт. Потім ми пропустили гол, якого можна було уникнути, і динаміка гри трохи змінилася".

Про реакцію на пропущені м’ячі:
"Навіть після цього ми продовжували грати і забили. Другий тайм розпочали краще, ніж перший. Потім знову пропустили, і наступні 10 хвилин були не найкращими. Але в кінці ми знову намагалися, забили другий гол, який, на жаль, не зарахували".

Про рівень Ліги чемпіонів:
"Проти такої команди потрібно бути зосередженим усі 95 хвилин. Думаю, ми показали хороший футбол, але не протягом усього матчу. Особисто я задоволений: ми знали, наскільки складно буде грати тут".

У наступному турі Ліги чемпіонів Челсі зустрінеться з Бенфікою.

Джерело: ФК Челсі

