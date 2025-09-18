Мареска: Проти Баварії потрібно бути сконцентрованим 95 хвилин

Коуч Челсі зазначив, що його підопічні зіграли гідно, але втратили контроль у ключові моменти.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку своєї команди в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (1:3). Незважаючи на невдалий результат, італієць залишився задоволений грою підопічних і наголосив, що команда продемонструвала конкурентний рівень.

Про старт матчу:

"Думаю, перші 20 хвилин ми почали дуже добре, створили два-три гольові моменти, не допустивши нічого біля своїх воріт. Потім ми пропустили гол, якого можна було уникнути, і динаміка гри трохи змінилася".

Про реакцію на пропущені м’ячі:

"Навіть після цього ми продовжували грати і забили. Другий тайм розпочали краще, ніж перший. Потім знову пропустили, і наступні 10 хвилин були не найкращими. Але в кінці ми знову намагалися, забили другий гол, який, на жаль, не зарахували".

Про рівень Ліги чемпіонів:

"Проти такої команди потрібно бути зосередженим усі 95 хвилин. Думаю, ми показали хороший футбол, але не протягом усього матчу. Особисто я задоволений: ми знали, наскільки складно буде грати тут".

У наступному турі Ліги чемпіонів Челсі зустрінеться з Бенфікою.