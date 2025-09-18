Баварія з дублем Кейна переграла Челсі
18 вересня 2025
Команда Венсана Компані продовжує феноменальну переможну серію на старті сезонів Ліги чемпіонів УЄФА
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — Челсі 3:1
Голи: Чалоба, 21 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 63 — Палмер, 29
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та (Кім, 46), Станішич (Бої, 51) — Кімміх, Павлович (Горецка, 64) — Олісе, Гнабрі (Бішоф, 90+1), Діас — Кейн (Джексон, 90+1).
Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Джеймс (Сантос, 68), Кайседо — Палмер, Е. Фернандес (Естеван, 81), Нету (Гарначо, 68) — Жуан Педро.
Попередження: Та, Лаймер, Олісе — Сантос
Джерело:
Football.ua