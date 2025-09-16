Буонанотте замінив Ессугу в заявці Челсі на основний етап Ліги чемпіонів

Відповідна зміна пов'язана з травмою португальського опорника.

Офіційний сайт Челсі повідомив про одну зміну в заявці клубу на основний етап Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Атакувальний півзахисник Факундо Буонанотте замінив опорного півзахисника Даріу Ессугу. Раніше повідомлялося, що 20-річний португалець через травму вибув до 2026 року.

Орендований у Брайтона 20-річний аргентинець дебютував за Челсі минулої суботи, 13 вересня, відігравши перший тайм виїзного матчу АПЛ проти Брентфорда (2:2).

У поточному розіграші ЛЧ "сині" стартують із матчу проти Баварії у Мюнхені (17.09). Пізніше підопічнім Енцо Марески протистоятимуть Бенфіка (Д, 30.09), Аякс (Д, 22.10), Карабах (В, 05.11), Барселона (Д, 25.11), Аталанта (В, 09.12), Пафос (Д, 21.01) і Наполі (В, 28.01).