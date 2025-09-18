Баварія — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Мюнхенська Баварія відкрила для себе сезон Ліги чемпіонів УЄФА домашньою перемогою над лондонським Челсі — 3:1.

Команда Енцо Марески після завершення гри може пожалітись на долю, оскільки саме дії її футболістів у ключових епізодах сприяли тому, що суперники відзначались у воротах Сансеса.

Це міг бути автогол, як у випадку з Чалоба посеред першого тайму, або привезений невдовзі пенальті від Кайседо за фол проти Кейна, чи результативна помилка Гюсто, коли Гаррі забивав удруге в цій грі.

Зусиллями одного Палмера, один із голів якого скасували через офсайд наприкінці матчу, цю зустріч було врятувати неможливо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Челсі в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Баварія — Челсі 3:1

Голи: Чалоба, 21 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 63 — Палмер, 29

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та (Кім, 46), Станішич (Бої, 51) — Кімміх, Павлович (Горецка, 64) — Олісе, Гнабрі (Бішоф, 90+1), Діас — Кейн (Джексон, 90+1).

Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Джеймс (Сантос, 68), Кайседо — Палмер, Е. Фернандес (Естеван, 81), Нету (Гарначо, 68) — Жуан Педро.

Попередження: Та, Лаймер, Олісе — Сантос