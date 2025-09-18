Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
2
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Баварія — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

18 вересня 2025

Баварія — Челсі, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Мюнхенська Баварія відкрила для себе сезон Ліги чемпіонів УЄФА домашньою перемогою над лондонським Челсі — 3:1.

Команда Енцо Марески після завершення гри може пожалітись на долю, оскільки саме дії її футболістів у ключових епізодах сприяли тому, що суперники відзначались у воротах Сансеса.

Це міг бути автогол, як у випадку з Чалоба посеред першого тайму, або привезений невдовзі пенальті від Кайседо за фол проти Кейна, чи результативна помилка Гюсто, коли Гаррі забивав удруге в цій грі.

Зусиллями одного Палмера, один із голів якого скасували через офсайд наприкінці матчу, цю зустріч було врятувати неможливо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Челсі в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Баварія — Челсі 3:1
Голи: Чалоба, 21 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 63 — Палмер, 29

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та (Кім, 46), Станішич (Бої, 51) — Кімміх, Павлович (Горецка, 64) — Олісе, Гнабрі (Бішоф, 90+1), Діас — Кейн (Джексон, 90+1).

Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Джеймс (Сантос, 68), Кайседо — Палмер, Е. Фернандес (Естеван, 81), Нету (Гарначо, 68) — Жуан Педро.

Попередження: Та, Лаймер, Олісе — Сантос

Джерело: MEGOGO

