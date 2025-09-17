Палмер — у стартовому складі Челсі на матч проти Баварії

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та лондонський Челсі.

Мюнхенська Баварія та лондонський Челсі зіграють на Альянц Арені у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Венсан Компані, після розгрому Гамбурга (5:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Енцо Мареска, на тлі нічиєї проти Брентфорда в дербі (2:2), використав із перших хвилин Гюсто та Кукурелью на фланги оборони, тоді як Джеймс гратиме в опорній зоні, а Палмер розташується під нападником.

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Діас — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Урбіг, Кім, Горецка, Джексон, Бішоф, Бої, Кіала, Карл, Дайбер.



Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Палмер, Е. Фернандес, Нету — Жуан Педро.

Запасні: Йоргенсен, Керд, Байно-Гіттенс, Сантос, Гато, Фофана, Джордж, Ачімпонг, Гую, Буонанотте, Естеван, Гарначо.



Гра Баварія — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.