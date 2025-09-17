Мбаппе вийшов на шосте місце в рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів

Француз ділить шостий рядок із Томасом Мюллером, який вже виступає у МЛС.

Мадридський Реал у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграв Марсель (2:1).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, для якого це були 56 та 57 голи у матчах головного єврокубка.

Завдяки цьому 26-річний француз забрався на шосте місце у рейтингу найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів, зрівнявшись із Томасом Мюллером та обійшовши Руда ван Ністерлоя, на рахунку якого 56 голів.

Наступна ціль для Мбаппе – це колишній форвард Реала Рауль, на рахунку якого 71 забитий м'яч, а лідирує у рейтингу Кріштіану Роналду – 140 голів.

Також Мбаппе піднявся на восьме місце у рейтингу найкращих бомбардирів "вершкових" серед іноземних гравців, забивши 50 голів за Реал, як і Улі Штіліке. Попереду Луїш Фігу – 58 забитих м'ячів, а лідером знову є Роналду – 450 голів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Марсель.