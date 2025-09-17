Реал Мадрид першим досягнув позначки в 200 перемог у Лізі чемпіонів

В ювілейному для клубу матчі поразки від нього зазнав марсельський Олімпік.

Мадридський Реал у рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 на Естадіо Сантьяго Бернабеу впорався з марсельським Олімпіком.

Реал — Марсель 2:1 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

За даними офіційного сайту УЄФА, "бланкос" стали першими, хто досягнув позначки в 200 звитяг у ЛЧ (тобто від сезону-1992/93). У поєдинках головного єврокубка гравці клубу відзначилися рівно 700 голами.

Реал Мадрид провів 334 матчі (200В, 62Н, 72П) протягом 30-ти своїх кампаній у Лізі чемпіонів. У даному форматі "бланкос" дев'ять разів святкували здобуття трофея, з урахуванням КЄЧ маючи 15 підсумкових успіхів.

Провідні зірки, ключові новачки та багато іншого: знайомство з усіма командами Ліги чемпіонів-2025/26

Нагадаємо, мадридці також стали рекордсменами турніру за кількістю пенальті.