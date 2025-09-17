Реал — Марсель 2:1 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 16 вересня 2025 року.

Мадридський Реал відкрив для себе сезон Ліги чемпіонів домашньою перемогою над дортмундською Боруссією — 2:1.

Надзвичайно важкий початок гри в нервовій обороні від "провансальців", проте несподівано посеред першого тайму вони вийшла вперед за рахунок швидкої контратаки.

Однак гол у свої ворота команда Роберто Де Дзербі в підсумку таки привезла у вигляді пенальті за фол Кондогбія проти Родріго, який реалізував Мбаппе.

Тиск Реала та кількість створених ним моментів вражали, але забити зрештою "галактікос" удруге змогли теж виключно з пенальті, який був дуже спірним та відбувся вже після того, як капітан господарів Дані Карвахаль отримав вилучення на рівному місці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Марсель в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Реал — Марсель 2:1

Голи: Мбаппе, 29 (пен.), 81 (пен.) — Веа, 22

Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 5), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Асенсіо, 73) — Мастантуоно (Діас, 63), Мбаппе, Родріго (Вінісіус, 63).

Марсель: Рульї — Павар (Іган-Райлі, 87), Медіна, Балерді, Емерсон (Мурільйо, 78) — Кондогбія (Вермерен, 66), Гойб’єрг — Грінвуд, О’Райлі (Пайшан, 66), Веа (Гуїрі, 78) — Обамеянг.

Попередження: Чуамені, Милитао, Каррерас — Павар, Медіна

На 72-й хвилині був вилучений Дані Карвахаль (Реал) (неспортивна поведінка).