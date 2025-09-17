Реал став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю пенальті

Мадридці закріпили лідерство завдяки двом пенальті від Мбаппе.

Реал встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю пенальті на свою користь. У 1-му турі групового етапу ЛЧ мадридці обіграли Марсель (2:1), обидва голи забивши з одинадцятиметрових, завдяки дублю Кіліана Мбаппе.

За всю історію виступів у Лізі чемпіонів на користь Реала було призначено 63 пенальті — більше, ніж у будь-якої іншої команди. Після вчорашнього матчу мадридці обійшли Баварію (62 пенальті) за цим показником.

На третьому місці за кількістю 11-метрових у Лізі чемпіонів перебуває Барселона (56), за якою йдуть Манчестер Сіті (37) і Арсенал (36).