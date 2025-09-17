Реал став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю пенальті

17 вересня 2025

Кіліан Мбаппе, Getty Images

Мадридці закріпили лідерство завдяки двом пенальті від Мбаппе.

Реал встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю пенальті на свою користь. У 1-му турі групового етапу ЛЧ мадридці обіграли Марсель (2:1), обидва голи забивши з одинадцятиметрових, завдяки дублю Кіліана Мбаппе.

За всю історію виступів у Лізі чемпіонів на користь Реала було призначено 63 пенальті — більше, ніж у будь-якої іншої команди. Після вчорашнього матчу мадридці обійшли Баварію (62 пенальті) за цим показником.

На третьому місці за кількістю 11-метрових у Лізі чемпіонів перебуває Барселона (56), за якою йдуть Манчестер Сіті (37) і Арсенал (36).

Джерело: Opta

