Реал у меншості та з дублем Мбаппе з пенальті переграв Марсель

Команда Роберто Де Дзербі забила першою, але кількість помилок від її оборони була критичною.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Марсель 2:1

Голи: Мбаппе, 29 (пен.), 81 (пен.) — Веа, 22



Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 5), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Асенсіо, 73) — Мастантуоно (Діас, 63), Мбаппе, Родріго (Вінісіус, 63).



Марсель: Рульї — Павар (Іган-Райлі, 87), Медіна, Балерді, Емерсон (Мурільйо, 78) — Кондогбія (Вермерен, 66), Гойб’єрг — Грінвуд, О’Райлі (Пайшан, 66), Веа (Гуїрі, 78) — Обамеянг.



Попередження: Чуамені, Милитао, Каррерас — Павар, Медіна



На 90+1-й хвилині був вилучений Дані Карвахаль (Реал) (неспортивна поведінка).

Джерело: Football.ua