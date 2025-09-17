Судаков: Треба брати на себе відповідальність за цей результат

17 вересня 2025

Георгій Судаков, Getty Images

Півзахисник лісабонців прокоментував поразку від Карабаху.

Напередодні лісабонська Бенфіка поступилась на власному полі азербайджанському Карабаху, ведучи на початку гри в два м’ячі (2:3).

Бенфіка — Карабах 2:3 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

Після завершення поєдинку півзахисник "орлів" Георгій Судаков прокоментував виступ власної команди.

Читайте також: Провідні зірки, ключові новачки та багато іншого: знайомство з усіма командами Ліги чемпіонів-2025/26

"Це важко сприймати. Нам потрібно зібратись із силами та рухатись далі. Спочатку ми повинні проаналізувати, що взагалі сталось сьогодні, та взяти на себе відповідальність за свою гру. Ми повинні дивитись на наступну гру та наполегливо працювати.

Ми вигравали 2:0 та контролювали гру. Потім пропустили після стандарту, після чого гра докорінно змінилась. Карабах нас не перегравав, але кожен перехід до атаки був для нас дуже складним.

Другий тайм теж минув для нас погано, але, як я вже казав, нам потрібно реагувати та грати набагато краще в наступній грі.

Для мене це фантастично грати за цей клуб, за цю команду. Я дуже ціную це. Я маю розвиватись, наполегливо працювати та вдосконалюватись у багатьох аспектах", — заявив український виконавець.

Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка проведе проти лондонського Челсі.

Джерело: ФК Бенфіка

команди
статті на тему:
Бенфіка — Карабах, Getty Images 17 вересня 2025 Бенфіка — Карабах 2:3 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025
Олексій Кащук, getty images 17 вересня 2025 Оцінки українців у матчі Бенфіка — Карабах
Бенфіка - Карабах, getty images 17 вересня 2025 Рятівний гол Кащука перевершив "два" асисти Судакова та приніс Карабаху сенсаційну звитягу над Бенфікою