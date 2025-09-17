Судаков: Треба брати на себе відповідальність за цей результат

Півзахисник лісабонців прокоментував поразку від Карабаху.

Напередодні лісабонська Бенфіка поступилась на власному полі азербайджанському Карабаху, ведучи на початку гри в два м’ячі (2:3).

Бенфіка — Карабах 2:3 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

Після завершення поєдинку півзахисник "орлів" Георгій Судаков прокоментував виступ власної команди.

"Це важко сприймати. Нам потрібно зібратись із силами та рухатись далі. Спочатку ми повинні проаналізувати, що взагалі сталось сьогодні, та взяти на себе відповідальність за свою гру. Ми повинні дивитись на наступну гру та наполегливо працювати.

Ми вигравали 2:0 та контролювали гру. Потім пропустили після стандарту, після чого гра докорінно змінилась. Карабах нас не перегравав, але кожен перехід до атаки був для нас дуже складним.

Другий тайм теж минув для нас погано, але, як я вже казав, нам потрібно реагувати та грати набагато краще в наступній грі.

Для мене це фантастично грати за цей клуб, за цю команду. Я дуже ціную це. Я маю розвиватись, наполегливо працювати та вдосконалюватись у багатьох аспектах", — заявив український виконавець.

Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка проведе проти лондонського Челсі.