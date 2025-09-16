Провідні зірки, ключові новачки та багато іншого: знайомство з усіма командами Ліги чемпіонів-2025/26

Football.ua за підтримки FAVBET розповідає усе, що потрібно знати про 36 учасників основного етапу нового розіграшу ЛЧ.

Основний етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26 стартує у вівторок, 16 вересня, тому детально знайомимо вас з усіма претендентами на найпрестижніший клубний трофей.

Серед учасників, на жаль, ми вперше за 20 років не побачимо жодного представника України — цього разу ми та наші клуби не серед найкращих. А ось саме про найкращих піде мова у цьому матеріалі.

АЯКС (НІДЕРЛАНДИ)

Рейтинг УЄФА: 30

Як кваліфікувались: друге місце в чемпіонаті Нідерландів

Минулий сезон: 1/8 фіналу Ліги Європи (поразка 2:6 за сумою двох матчів із Айнтрахтом Франкфурт)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Джон Гейтінга Легенда Аякса та 87-разовий гравець збірної Нідерландів. Раніше очолював Йонг Аякс і тимчасово керував головною командою. Останні два сезони працював асистентом тренера в англійській Прем’єр-лізі — у Вест Гемі та Ліверпулі, а влітку повернувся в Амстердам, щоб очолити клуб у 41-річному віці. Ключовий гравець: Кеннет Тейлор 23-річний хавбек стабільно викликається до всіх юнацьких і молодіжних збірних Нідерландів та вже три сезони є незамінним у центрі півзахисту Аякса. Як "двигун" команди, минулого сезону він забив рекордні для себе 15 голів у всіх турнірах і має за плечима 40 єврокубкових матчів перед стартом цієї кампанії. Головне літнє підписання: Рауль Моро Мініатюрний півзахисник збірної Іспанії (U21) дебютував у «Лаціо», де грав у Лізі Європи у сезоні 2021/22. У 2023/24 виступав за «Вальядолід» на правах оренди, допомігши клубу вийти до еліти, а згодом підписав повноцінний контракт. Минулого сезону, навіть у команді, що вилетіла, відзначився чотирма голами й п’ятьма асистами, продемонструвавши свій потенціал. Гравець, за яким варто стежити: Оскар Глух Вихованець Маккабі Тель-Авів заявив про себе на міжнародному рівні у 2022 році, коли увійшов до символічної збірної Євро U-19 і забив "Гол турніру", допомігши Ізраїлю дійти до фіналу. На початку 2023 року перейшов у Зальцбург і провів понад 100 матчів, забивши 23 голи, перш ніж цього літа перебратися в Аякс. Попри юний вік (21 рік), уже встиг проявити креативність і бачення гри в Лізі чемпіонів у складі австрійців. Сезон-2024/25 У березні перемога 2:0 над головним конкурентом ПСВ дозволила Аяксу відірватися на дев’ять очок на вершині таблиці, але команда згодом різко втратила форму й програла чемпіонство лише в одне очко буквально в останній момент. Вдалий похід у Лізі Європи завершився на стадії 1/8 фіналу, а в Кубку Нідерландів їх вибив АЗ. Це означає, що Аякс залишився без трофеїв третій рік поспіль. Цікаво знати З 2019 року, коли амстердамці дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, Аякс лише одного разу зміг подолати груповий/основний етап у чотирьох своїх спробах.





АРСЕНАЛ (АНГЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 12

Як кваліфікувались: друге місце в чемпіонаті Англії

Минулий сезон: півфінал Ліги чемпіонів (поразка 1:3 за сумою двох матчів із Парі Сен-Жермен)

Найвище досягнення в Кубку європейських чемпіонів: фінал (2005/06)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Мікель Артета З 2016 по 2019 рік був асистентом Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Вже у першому сезоні біля керма Арсеналу привів команду до її 14-го Кубка Англії. Після восьмого та п’ятого місця в АПЛ у 2021 та 2022 роках, його "каноніри" тричі поспіль завершували чемпіонат другим, здійснивши потужний стрибок уперед. Ключовий гравець: Букайо Сака Вихованець клубної академії, який гучно заявив про себе у сезоні-2019/20. Завдяки швидкості та високій реалізації моментів закріпився на правому фланзі атаки, де вважається майже безальтернативним та недоторканим. Минулого сезону перетнув позначку в 50 голів у чемпіонаті та 250 матчів у всіх турнірах за Арсенал. Володар Кубка Англії-2020, учасник двох фіналів Євро зі збірною Англії. Одне "але" — Сака зараз травмований, та й статус Деклана Райса важко недооцінити. Головне літнє підписання: Віктор Йокерес Шведський форвард був справжньою "головою машиною" у Спортінгу — двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром португальської Прімейри, забивши 97 м’ячів у 102 матчах за клуб. Минулого сезону оформив 6 голів у Лізі чемпіонів і 10 у 7 матчах за збірну в 2024-му, здобувши титул найкращого бомбардира Ліги націй. У боротьбі за Золоту бутсу поступивши лише Кіліану Мбаппе — і то не за кількістю голів, а за системою нарахування балів у залежності від рівня чемпіонатів. Йокерес — це той форвард, якого Арсеналу давно так вистачало. Саме тому його прихід більш важливий за трансфери інших зіркових новачків лондонців. Гравець, за яким варто стежити: Макс Доуман Минулого сезону про себе гучно заявив Майлз Льюїс-Скеллі, а тепер, можливо, настав час для нового юного таланта Арсеналу. 15-річний атакувальний півзахисник, вихованець академії "канонірів", вже встановив рекорд як наймолодший автор голу клубу в Юнацькій лізі УЄФА та дебютував у Прем’єр-лізі, ставши другим наймолодшим гравцем в історії турніру після ще одного свого одноклубника Ітана Нванері. Техніка, швидкість, природні дані та зрілість не за віком роблять Доумана кандидатом на головне відкриття сезону в команді Мікеля Артети. Сезон-2024/25 Арсенал сильно розпочав кампанію, не програвши у перших семи турах АПЛ і претендуючи на чемпіонство. Проте головний суперник Ліверпуль методично, крок за кроком, наближав той титул до себе, залишивши лондонців другими з відставанням у 10 очок, попри лише чотири поразки за сезон. П’ятий рік Артети на чолі клубу приніс також півфінал Ліги чемпіонів — уперше з 2009 року та лише втретє у клубній історії. Цікаво знати До кінця сезону 2024/25 Арсенал не пропускав більше двох голів у жодному з останніх 87 матчів у всіх турнірах.

АТАЛАНТА (ІТАЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 16

Як кваліфікувались: третє місце в чемпіонаті Італії

Минулий сезон: раунд плейофу (поразка 2:5 за сумою двох матчів із Брюгге)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: чвертьфінал (2019/20)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Іван Юрич Колишній хорватський півзахисник минулого сезону встиг попрацювати в Ромі та Саутгемптоні, а тепер повернувся до Італії, щоб замінити свого наставника Джан П’єро Гасперіні на посаді головного тренера Аталанти. Юрич добре знає кальчо ще з часів кар’єри гравця Кротоне та Дженоа — згодом він ренував обидва ці клуби, а також Верону і Торіно. Ключовий гравець: Едерсон Едерсон здатен закривати будь-яку ділянку в центрі поля — навіть позицію воротаря, але то вже буде інший Едерсон. Ми ж про лідера Аталанти — його енергія, сила та бачення гри стали фундаментом успіхів бергамасків останніх років. 26-річний півзахисник уже є гравцем збірної Бразилії та провів 139 матчів у перші три сезони за Аталанту, ставши ключовою фігурою на шляху до перемоги в Лізі Європи 2024 року. P. S. Чому не Адемола Лукман? Бо коли людина робить усе можливе заради свого відходу в інший клуб — вона не може вважатися лідером команди. Головний літній трансфер: Нікола Крстович Після 18 забитих м’ячів у Серії А за два сезони у Лечче, 25-річний чорногорець перебрався в Аталанту з непростим завданням — замінити Матео Ретегі в атаці. Форвард має вражаючі бомбардирські якості, проявив себе в Зеті та ДАК Дунайська Стреда, а зараз уже провів 27 матчів і забив 6 голів за збірну Чорногорії. Гравець, за яким варто стежити: Онест Ааор 17-річний лівий захисник дебютував у Серії А за Дженоа минулого сезону й встиг провести шість матчів. В Аталанті, відомій своїм умінням розкривати молодь, він має всі шанси вирости у домінантного захисника завдяки своїй швидкості, силі та універсальності. Сезон-2024/25 Після невдалого старту Аталанта видала рекордну клубну серію з 11 перемог у Серії А та вийшла на перше місце до Різдва. Проте у 2025 році результати погіршилися: команда вилетіла з Ліги чемпіонів від Брюгге, програла Болоньї в чвертьфіналі Кубка Італії та поступилася Інтеру в Суперкубку. Наприкінці сезону Джан П’єро Гасперіні завершив дев’ятирічне керівництво командою та очолив Рому. Цікаво знати Минулого сезону Аталанта встановила клубні рекорди в Лізі чемпіонів: найбільша домашня перемога (5:0 зі Штурмом) та найбільша виїзна (6:1 із Янг Бойз).

АТЛЕТІК БІЛЬБАО (ІСПАНІЯ)

Рейтинг УЄФА: 75

Як кваліфікувались: четверте місце в чемпіонаті Іспанії

Минулий сезон: півфінал Ліги Європи (поразка 1:7 за сумою матчів із Манчестер Юнайтед)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: чвертьфінал (1956/57)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Ернесто Вальверде Колишній гравець клубу, який зараз переживає вже третю каденцію на тренерському містку Атлетіка. У другий період (2013–2017) він вивів басків у Лігу чемпіонів (2014) та виграв Суперкубок Іспанії (2015). Повернувшись у 2022 році, Вальверде додав у скарбничку басків ще Кубок Іспанії (2023/24) і знову повернув команду до ЛЧ. Ключовий гравець: Ніко Вільямс Цього літа він підписав новий десятирічний контракт і повністю виправдовує очікування, що з’явилися ще після його дебюту у квітні 2021-го у 18-річному віці. Вінгер збірної Іспанії та автор одного з голів у фіналі Євро-2024 проти Англії. Швидкість і дриблінг роблять його головною зіркою команди. Але як і Сака, а старті розіграшу ЛЧ він травмований. Головне літнє підписання: Хесус Аресо Правий захисник починав у резерві Атлетіка в Сегунді Б, а у 2021 році перейшов до Осасуни, де також грав у молодіжці. За останні два сезони він був майже незмінним у складі клубу з Памплони в Ла Лізі. Цього літа Атлетік активував його клаусулу. Гравець, за яким варто стежити: Оян Сансет 25-річний вихованець академії басків, атакувальний півзахисник і один з ключових виконавців у побудові гри. Минулого сезону забив 15 голів у Ла Лізі, продемонструвавши відмінну фізичну форму, динамізм і потужність, що роблять його серйозною загрозою біля штрафного майданчика суперників. Сезон-2024/25 Безпрограшна серія з 16 матчів у чемпіонаті — з середини жовтня до кінця лютого — заклала фундамент для потрапляння Більбао у топ-4 та першої участі в ЛЧ з сезону-2014/15. Довгий час здавалося, що клуб повернеться в турнір як переможець Ліги Європи, але мрія зіграти фінал на домашньому стадіоні розбилася об Манчестер Юнайтед, який впевнено вибив басків у півфіналі. Цікаво знати У своєму дебютному розіграші Кубка європейських чемпіонів-1956/57 Атлетік забив 16 голів у шести матчах. У наступних 22 поєдинках турніру (ще чотири розіграші) команда змогла відзначитися лише 22 рази.





АТЛЕТІКО МАДРИД (ІСПАНІЯ)

Рейтинг УЄФА: 14

Як кваліфікувались: третє місце в чемпіонаті Іспанії

Минулий сезон: 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:2 за сумою, поразка 2:4 у серії пенальті від Реала)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: фіналісти (1973/74, 2013/14, 2015/16)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Дієго Сімеоне Наближається до свого 15-го сезону на чолі клубу (очолив Атлетіко в грудні 2011-го). За цей час виводив команду до Ліги чемпіонів 13 сезонів поспіль. Двічі вигравав Ла Лігу, по два рази – Лігу Європи та Суперкубок УЄФА, а також тричі доходив до фіналу Ліги чемпіонів. Єдиний трофей, який йому ще не підкорився, – головний європейський. Ключовий гравець: Хуліан Альварес Аргентинець одразу ж заявив про себе у дебютному сезоні, забивши сім голів у Лізі чемпіонів (29 у всіх турнірах). Ця кампанія стане перевіркою його статусу як лідера команди. І оскільки Антуан Грізманн не молодіє. "Араха" — раніше продуктивний у Рівер Плейт та Манчестер Сіті — тепер є ключовою фігурою в атаці Сімеоне. Головне літнє підписання: Алекс Баена Півзахисник збірної Іспанії, чемпіон Європи-2024 і олімпійський чемпіон-2024. У складі Вільярреала був одним із найяскравіших гравців і допоміг команді вийти до Ліги чемпіонів. За останні два сезони зробив 24 гольові передачі. Відзначається холоднокровністю, технікою володіння м’ячем і контролем гри. Минулого сезону забив 7 м’ячів у Ла Лізі. Гравець, за яким варто стежити: Тьяго Альмада Чемпіон світу-2022 у складі Аргентини. Цього літа здійснив перехід із Ботафого. Технічний, з відмінним дриблінгом, баченням поля та вмінням забивати. У минулому гравець Велес Сарсфілд, Атланти Юнайтед і Ліона. Його талант має додати якості грі Атлетіко. Сезон-2024/25 Між кінцем жовтня і серединою січня Атлетіко встановив клубний рекорд із 15 перемог поспіль у всіх турнірах, перевершивши показник Сімеоне з сезону-2011/12 (13 перемог). На той момент клуб очолював таблицю Ла Ліги, однак у підсумку поступився Барселоні в боротьбі за титул. Каталонці також вибили Атлетіко в неймовірному півфіналі Кубка Іспанії, перший матч якого завершився з рахунком 4:4. Цікаво знати Гол Коннора Галлахера на 28-й секунді матчу 1/8 фіналу проти Реала став найшвидшим голом англійського гравця в історії Ліги чемпіонів (від групового етапу/основної стадії до фіналу).





БОРУССІЯ ДОРТМУНД (НІМЕЧЧИНА)

Рейтинг УЄФА: 8

Як кваліфікувалися: четверте місце у Бундеслізі

Минулого сезону: чвертьфінал (поразка 3–5 за сумою двох матчів від Барселони)

Найкращий результат в ЛЧ/КЧС: переможці (1996/97)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Ніко Ковач 52-річний спеціаліст замінив Нурі Шахіна на початку лютого, коли Боруссія перебувала на 11-му місці в Бундеслізі й уже вилетіла з Кубка Німеччини. Ковач зупинив спад і забезпечив блискучий фініш сезону (сім перемог у останніх восьми матчах), що дозволило клубу фінішувати четвертим та повернутися до Ліги чемпіонів. Ключовий гравець: Серу Гірассі Талісман дортмундців минулого сезону забив 38 голів і віддав дев’ять асистів у 50 матчах у всіх турнірах. Гвінейський форвард із 13 голами в 14 поєдинках став співавтором звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів разом із Рафіньєю з Барселони. Якщо Дортмунд знову заграє яскраво, Гірассі може повторити свій бомбардирський успіх й цього року — можливо, навіть його перевершити. Головне літнє підписання: Джоб Беллінгем Дортмунд здійснив справжній трансферний переворот, випередивши кілька топклубів у боротьбі за молодшого брата зірки Реала Мадрид Джуда Беллінгема, який виступав за "джмелів" у 2020-23 роках. Джоб Беллінгем за короткий проміжок часу продемонстрував свій потенціал на Клубному чемпіонаті світу-2025 й має всі шанси стати ключовою фігурою в центрі поля Боруссії завдяки своїй природним фізичним та працездатності. Гравець, на якого варто звернути увагу: Альмугера Кабара Лівий захисник із системи Боруссії виступає за молодіжні команди клубу з 2019 року та дебютував у професіоналах у жовтні 2024-го. Міцний у єдиноборствах, гравець збірної Німеччини U-19 повинен отримати більше ігрового часу цього сезону. Сезон-2024/25 Дортмундці без проблем пройшли основну фазу Ліги чемпіонів, але невдалі результати в Бундеслізі коштували роботи Шафіну — у січні команда була в середині таблиці. Хоча Барселона виявилася надто сильною у чвертьфіналі, серія з семи перемог у восьми заключних турах чемпіонату принесла четверте місце та підтвердила, що Ковач знову завів команду. Цікаво знати Хет-трик Гірассі у матчі-відповіді проти Барселони став першим у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, забитим гравцем німецького клубу.





БАВАРІЯ МЮНХЕН (НІМЕЧЧИНА)

Рейтинг УЄФА: 3

Як кваліфікувались: чемпіони Німеччини

Минулий сезон: 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (поразка 3:4 за сумою двох матчів від Інтера)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Венсан Компані Перший сезон Компані на тренерському містку Баварії був із злетами та падіннями: команда вибула з Кубка Німеччини в 1/8 фіналу та з Ліги чемпіонів у чвертьфіналі, але знову виграла Бундеслігу з відривом у 13 очок, виконавши поставлену мету сезону. Колишній захисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії, Компані грає атакуючим стилем, що забезпечує багато голів, але передбачає і певні ризики. Ключовий гравець: Гаррі Кейн Після переходу з Тоттенгема влітку 2023 року Кейн двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром Бундесліги. За цей період забив 19 голів і віддав 6 асистів у 25 матчах Ліги чемпіонів, демонструючи середній показник гол+асист на гру. Через травму Джамала Мусіали чемпіони Німеччини ще більше покладаються на результативність Кейна, хоча роль феєричного Майкла Олісе, напевно, також зросте ще більше. Головне літнє підписання: Луїс Діас Після відходу Лероя Сане Баварія змушена була підсилити лівий фланг атаки. Луїс Діас, підписаний із Ліверпуля, приносить швидкість і креативність біля ланки поля. Колумбієць був другим бомбардиром "червоних" у минулому сезоні та допоміг команді Арне Слота здобути 20-й титул чемпіонів Англії. З іншого боку, саме до реалізації ключових моментів до Луїса Діаса систематично були питання — тобто в Ліверпулі він міг забивати ще більше! Гравець, за яким варто стежити: Том Бішоф Цього літа його підписали з Гоффенгайма. Центральний півзахисник зустрінеться з великою конкуренцією за місце в основі Баварії, але може стати дуже цінним варіантом для Компані на довгі роки. Минулого сезону 20-річний футболіст проявив себе плеймекером, що переважно діє з глибини, і був викликаний у збірну Німеччини. Сезон-2024/25 Після перерваної серії з 11 чемпіонських титулів у 2023/24, Баварія знову перемагала в Бундеслізі у першому сезоні Компані, випередивши найближчих переслідувачів з Леверкузена на 13 очок. Однак команда вибула з Ліги чемпіонів від Інтера у чвертьфіналі та з Кубка Німеччини в 1/8 фіналу, тому працювати мюнхенцям ще є над чим. Цікаво знати Дебют Компані як тренера в Лізі чемпіонів став другим за результативністю матчем в історії турніру. Лише поєдинок Боруссії Дортмунд проти Легії Варшава (8:4, листопад 2016) приніс на потіху публіці більше голів (11 забитих у грі Баварія – Динамо Загреб).

БАРСЕЛОНА (ІСПАНІЯ)

Рейтинг УЄФА: 10

Як кваліфікувались: чемпіони Іспанії

Минулий сезон: півфінал Ліги чемпіонів (поразка 6:7 за сумою двох матчів від Інтера)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Гансі Флік Флік привів Баварію до тріумфу в Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів і став Тренером року УЄФА у 2020 році. Після подальших успіхів у Баварії він очолював збірну Німеччини до 2023 року. Третій німецький тренер в історії Барселони, минулого сезону Флік виграв із клубом внутрішній дубль. Ключовий гравець: Ламін Ямал Після рекордного Євро-2024 зі збірною Іспанії, підліток Ямал закріпив статус одного з найяскравіших талантів світу. Він став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який зіграв у плейофі ЛЧ (16 років і 223 дні), і побив низку інших міжнародних рекордів. Талант покоління, не інакше. Головне літнє підписання: Жоан Гарсія Влітку перейшов з Еспаньйола, головний воротар, якому пророкують десятиліття успіху у воротах іспанського футболу. Хоча дебюту за збірну ще не було, серія неймовірних сейвів, спокій, блискавична реакція та досконалість обох ніг переконали Барселону здійснити його підписання. Гравець, за яким варто стежити: Маркус Рашфорд Високі очікування від англійського форварда, який забив 138 голів за Манчестер Юнайтед перед літньою орендою. Незважаючи на те, що він поки не виглядає беззаперечним гравцем основи, Рашфорд прагне повторити успіхи Рафіньї та Ламіна Ямала, проявляючи себе з першого матчу. Тим паче, чому б не доєднатися до пулу колишніх гравців Юнайтед, що заграли одразу після від'їзду з Олд Траффорд? Сезон-2024/25 Море голів! Титул здавався недосяжним на середині сезону (7 очок відставання), але 16 перемог у 18 останніх турах Ла Ліги дозволили каталонцям випередити Реал Мадрид. Барселона обіграла головних суперників у найважливіші моменти: 3:2 у фіналі Кубка Іспанії в квітні та 4:3 у чемпіонаті у травні — останнє лише за п’ять днів після болючої поразки 3:4 від Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів. Цікаво знати Перемога Барселони 5:4 над Бенфікою у 7-му турі минулого сезону стала першою в історії Ліги чемпіонів із таким рахунком (від групового етапу до фіналу). Роберт Левандовські став третім гравцем, який забив 100 голів у Лізі чемпіонів, відзначивши своє бомбардирське "століття" у матчі проти Бреста.





БЕНФІКА (ПОРТУГАЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 15

Як кваліфікувались: друге місце в чемпіонаті Португалії, переможець плейофу (перемога 1:0 за сумою двох матчів над Фенербахче)

Минулий сезон: 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (поразка 1:4 за сумою двох матчів від Барселони)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1960/61, 1961/62)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Бруну Лаже Португальський тренер повернувся на посаду головного тренера Бенфіки у вересні 2024 року після відходу Роджера Шмідта та швидко стабілізував команду, вигравши внутрішній Кубок ліги у сезоні-2024/25. Раніше Лаже вже приводив "орлів" до чемпіонства в Португалії у 2018/19. Колишній тренер юнацьких команд з глибокими зв’язками в клубі підтвердив репутацію "трофейного" наставника та дав команді чіткий напрямок у другому періоді керівництва. Ключовий гравець: Вангеліс Павлідіс Після переходу з АЗ Алкмаар улітку 2024 року, грецький форвард став найкращим бомбардиром Бенфіки з 30 голами в усіх турнірах минулого сезону, додавши ще 13 асистів. Його працьовитість та гострий удар роблять його серцем атаки. У Лізі чемпіонів Павлідіс забив сім голів, включно з пам’ятним хет-триком проти Барселони, підтверджуючи свій європейський рівень. Головне літнє підписання: Річард Ріос Цього літа Бенфіка підписала 25-річного колумбійського півзахисника Ріоса з Палмейраса. Його енергія "від штрафного до штрафного" одразу дала результат — лише через чотири дні після приєднання він допоміг команді виграти Суперкубок Португалії. Ріос додає динаміку та агресивність у центр поля, забезпечуючи баланс та роботу, необхідні для глибокого європейського походу. Гравець, за яким варто стежити: Георгій Судаков / Анатолій Трубін Молодий українець перейшов із донецького Шахтаря цього літа та відразу привернув увагу в Португалії. Разом із основним воротарем Бенфіки Анатолієм Трубіним, Судаков обіцяє стати важливою фігурою для команди в Лізі чемпіонів. Можливо, саме цей сезон у ЛЧ допоможе Трубіну вирушити на підвищення вже до більшого топового чемпіонату? Сезон-2024/25 Бенфіка фінішувала другою у чемпіонаті Португалії та Кубку, але здобула трофей у Кубку ліги. В Європі команда пройшла драматичну лігову фазу Ліги чемпіонів та дісталася 1/8 фіналу, а також вразила на Клубному чемпіонаті світу ФІФА, вийшовши до плейофу. І знову ж таки, не без неймовірних сейвів Трубіна проти Баварії вдалося цього досягнути. Цікаво знати Хоч Павлідіс забив хет-трик у першому таймі матчів Ліги чемпіонів 2024/25, Бенфіка все одно зазнала сенсаційної поразки 4:5 від Барселони в одному з найбільш видовищних матчів турніру.





БУДЕ/ГЛІМТ (НОРВЕГІЯ)

Рейтинг УЄФА: 43

Як кваліфікувались: чемпіони Норвегії, переможці плейофу (перемога 6:2 за сумою двох матчів над Штурм Грац)

Минулий сезон: півфінал Ліги Європи (поразка 1:5 за сумою двох матчів від Тоттенгема)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: вихід до основної стадії цього сезону

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: К’єтіль Кнутсен Кнутсен став справжнім відкриттям для Буде з моменту приходу асистентом у 2017 році. Наступного сезону він очолив команду і привів її до чотирьох титулів чемпіона Норвегії, а також до проходження заключних стадій у Лізі конференцій та пам’ятного виходу в півфінал Ліги Європи минулого сезону. Визнаний надихаючою та мотивуючою фігурою, Кнутсен уже став місцевою легендою клубу. Ключовий гравець: Патрік Берг Хоч стиль Буде покладається на всіх гравців, саме капітан Берг є серцем команди. Його креативність і дальні передачі були вирішальними в Лізі Європи минулого сезону, а як норвежець у складі національної збірної Берг проявив себе лідером на полі та поза ним у другому періоді виступів за клуб. Головне літнє підписання: Матіас Йоргенсен Переважно атакуючий півзахисник правого флангу (не плутати з данським міжнародником з таким самим ім’ям), Йоргенсен пройшов академію OB, ставши регулярним бомбардиром у Есб’єрзі та протягом двох сезонів у Ольборзі. Минулого сезону він досяг кар’єрного максимуму — 16 голів у всіх турнірах, включно з 10 у чемпіонаті Данії. Гравець, за яким варто стежити: Каспер Хьоґ Хлопець, що розділив звання найкращого бомбардира Ліги Європи минулого сезону з семи голами. Хьоґ відзначається приблизно голом у кожному другому матчі з моменту приходу в Буде минулого року. Класична "дев'ятка" із сильною грою корпусом та потужною фізичною присутністю — саме він відкрив рахунок у плейофі проти Штурм Грац (5:0). Сезон-2024/25 Буде стали однією з найбільших сенсацій Європи, ставши першою норвезькою командою, яка дійшла до півфіналу великого європейського турніру, несподівано для багатьох обігравши Твенте, Олімпіакос і Лаціо, перш ніж поступитися майбутньому тріумфатору — Тоттенгему. Вони виграли чемпіонат Норвегії з відривом у три очки, але вибули з національного кубка на третьому етапі. Цікаво знати Буде виграв дев’ять із 11 домашніх матчів у єврокубках минулого сезону та став першою норвезькою командою з 2007/08, яка потрапила до групового етапу/основної фази Ліги чемпіонів.





ЧЕЛСІ (АНГЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 7

Як кваліфікувались: четверте місце в чемпіонаті Англії

Минулий сезон: переможець Конференційної ліги (перемога 4:1 над Реалом Бетіс)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (2011/12, 2020/21)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Енцо Мареска Італієць приєднався до Челсі в липні 2024 року з табору чемпіона другого англійського дивізіону Лестер Сіті. У минулому півзахисник Вест Бромвіча, Ювентуса та Фіорентини та переможець двох Кубків УЄФА з Севільєю у статусі гравця, Мареска розпочав тренерську кар’єру як асистент в Асколі. Будучи асистентом Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті під час тріумфу в Лізі чемпіонів та Прем’єр-лізі у 2022/23, Мареска в першому сезоні на Стемфорд Брідж привів Челсі до першого в історії титулу Ліги конференцій, а також виграв Клубний чемпіонат світу. Ключовий гравець: Коул Палмер Вихованець академії Манчестер Сіті, Палмер мав обмежені можливості в рідному клубі, коли Сіті виграв Лігу чемпіонів-2022/23. Найкраще є Коул проявив себе саме після переходу в Челсі у 2023 році, забивши 22 голи у своєму першому сезоні Прем’єр-ліги. Цей талановитий атакуючий півзахисник привернув увагу, коли забив холоднокровний пізній гол у фіналі Євро-2024 проти Іспанії. Дуже стрімкий шлях для Палмера — від ротації Сіті до світовою суперзірки. Головне літнє підписання: Жуан Педро Бразилець посилив атакуючу лінію Челсі, забивши три голи у двох матчах. Він допоміг новій команді виграти Клубний чемпіонат світу, включно з дублем проти своєї команди юнацтва — Флуміненсе. Жуан Педро вперше переїхав до Англії у 2019 році, приєднавшись до Вотфорда, а чотири роки потому підписав контракт з Брайтоном. Бразилець забив свої перші два європейські голи за "чайок" проти АЕК Афіни в Лізі Європи. Гравець, за яким варто стежити: Естеван 18-річний бразилець приєднався до Челсі влітку як один із найперспективніших гравців світу. Попри юний вік, він вже зіграв 83 матчі та забив 27 голів за Палмейрас, а перші ознаки показують, що швидкий вінгер одразу впишеться в молоду команду. Чотири матчі за національну збірну Бразилії у 17 років лише підсилили очікування. Сезон 2024/25 Після дворічної перерви Челсі повернувся в Лігу чемпіонів у результаті першого сезону Марески та фундаменту, що закладався руками Маурісіо Почеттіно. "Сині" програли Манчестер Сіті в першому турі Прем’єр-ліги, але в наступних 16 матчах зазнали лише однієї поразки та завершили сезон на четвертому місці. Команда також стала першим клубом, який виграв усі п’ять основних чоловічих клубних турнірів УЄФА, здолавши Реал Бетіс у фіналі ЛК. Цікаво знати Челсі — єдиний клуб, який вигравав усі сучасні європейські клубні турніри (Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій, Суперкубок УЄФА) та колишній Кубок володарів кубків. Також "пенсіонери" здобули усі чотири головні внутрішні турніри Англії: Прем’єр-лігу, Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок Англії.





БРЮГГЕ (БЕЛЬГІЯ)

Рейтинг УЄФА: 24

Як кваліфікувались: друге місце в чемпіонаті Бельгії, переможці плей-оф (перемога 9:1 за сумою двох матчів проти Рейнджерс)

Минулий сезон: 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (поразка 1:6 за сумою двох матчів із Астон Віллою)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: віце-чемпіони (1977/78)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Нікі Хаєн Хаєн пройшов шлях від нижчих дивізіонів до того, як став першим бельгійським тренером у Вищій лізі Вельсу під час короткого періоду в Хаверфордвест Каунті. Повернувшись до Бельгії, він очолив юнацьку команду Брюгге, а в березні 2024 року став виконуючим обов’язки головного тренера основної команди. Після здобуття титулу в бельгійській Першій лізі його призначення стало постійним. Ключовий гравець: Ганс Ванакен Бельгійський збірник, 33 роки, залишається серцем Клубу Брюгге. Півзахисник приєднався до клубу з Локерена влітку 2015 року і наразі має понад 500 матчів у всіх турнірах та 100 голів у чемпіонаті. Капітан Ванакен провів усі хвилини 12 матчів Ліги чемпіонів минулого сезону, а його переможний гол проти Астон Вілли став 20-м у європейських клубних турнірах для Брюгге. Головне літнє підписання: Карлос Форбс Вихованець академій Спортінга та Манчестер Сіті, швидкий півзахисник пробився в основу Аякса в сезоні-2023/24 та показав себе під час оренди у Вулвергемптоні минулого сезону. Очікується, що він замінить майстерність, втрату якої спричинив продаж Чемсдіна Тальбі. Гравець, за яким варто стежити: Хрістос Цоліс Грецький півзахисник отримав широку популярність у ПАОК, але справжній прорив стався під час оренди у Фортуна Дюссельдорф із Норвічем, де він забив 22 голи у другому німецькому дивізіоні в сезоні-2023/24. Брюгге підписав його, і він відзначився 20 голами у всіх турнірах у перший сезон у Бельгії. Сезон-2024/25 Брюгге боровся за титул до останнього дня, але поступився Юніону. В кубках команда виступила краще: виграли перший Кубок Бельгії за десять років та дійшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завдяки перемогам вдома та на виїзді над Аталантою. Цікаво знати Брюгге брав участь у груповій стадії Ліги чемпіонів у восьми з останніх десяти сезонів.

КОПЕНГАГЕН (ДАНІЯ)

Рейтинг УЄФА: 49

Як кваліфікувались: чемпіони Данії, переможці плей-оф (3:1 за сумою матчів проти Базеля)

Минулий сезон: 1/8 фіналу Ліги конференцій (поразка 1:3 від Челсі)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: 1/8 фіналу (2010/11, 2023/24)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Якоб Ніструп Народжений у Копенгагені колишній півзахисник почав тренерську кар’єру в академії клубу, а в 2022 році очолив першу команду. За час його роботи команда здобула внутрішній дубль 2024/25 і нині знову очолює Суперлігу. Ключовий гравець: Мохамед Ельюнуссі Досвідчений норвезький форвард і креативний лідер атаки. Завершив минулий сезон із 20 результативними діями у всіх турнірах і залишається стрижнем команди. Головне літнє підписання: Юссуфа Мукоко 20-річний нападник із Боруссії Дортмунд відомий як один із найталановитіших форвардів свого покоління. У 16 років дебютував у Лізі чемпіонів, ставши наймолодшим учасником в історії турніру. Гравець, за яким варто стежити: Домінік Сарапата 17-річний півзахисник, придбаний у Гурніка Забже, вже вражає холоднокровністю та технікою. Має потенціал стати серцем середини поля. Сезон-2024/25 Копенгаген виграв чемпіонат і Кубок Данії, оформивши дубль, а в Європі дістався 1/8 фіналу Ліги конференцій, де поступився Челсі. Цікаво знати Копенгаген став першим клубом Данії, який дійшов до плей-оф Ліги чемпіонів у сучасну еру (2010/11).





АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ (НІМЕЧЧИНА)

Рейтинг УЄФА: 23

Як кваліфікувались: третє місце в чемпіонаті Німеччини

Минулий сезон: 1/4 фіналу Ліги Європи (поразка 1:2 від Тоттенгема)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: фінал (1959/60)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Діно Топмьоллер У своєму першому сезоні на чолі команди (2023/24) Топмьоллер вивів Айнтрахт на шосте місце в Бундеслізі та дійшов до плей-оф Ліги конференцій. Минулого сезону він підняв планку ще вище – третє місце в чемпіонаті та чвертьфінал Ліги Європи, де франкфуртці лише трохи поступилися майбутньому переможцю Тоттенгему. Тепер тренер прагне заявити про себе і в Лізі чемпіонів. Ключовий гравець: Маріо Гетце Минулого сезону Топмьоллер п’ять разів виставляв у Бундеслізі стартові склади з десятки наймолодших. Саме тому досвід Гетце та його футбольний інтелект надзвичайно цінні для цього юного Айнтрахта. Чемпіон світу, якому вже 33, і далі вміє вирішувати ключові епізоди та майже не припускається помилок. Головне літнє підписання: Джонатан Буркарт Сезон 2024/25 став найрезультативнішим у кар’єрі Буркарта – 21 результативна дія у 29 матчах за Майнц. Саме його голи допомогли команді здобути шосте місце й пробитися в Лігу конференцій через плей-оф. У Франкфурті від 25-річного форварда очікують, що він замінить Уго Екітіке, який перебрався в Ліверпуль. Гравець, за яким варто стежити: Джан Узун Минулого літа Айнтрахт інвестував чималі кошти, аби підписати одного з найталановитіших гравців Другої Бундесліги. В Нюрнберзі Узун зробив 23 результативні дії у 32 матчах сезону 2023/24. Його перший рік у Франкфурті вийшов неоднозначним, але після відходу Мармуша та Екітіке він отримує шанс закріпитися в основі. Перші матчі нового сезону підтвердили: він готовий до прориву. Сезон 2024/25 Айнтрахт завершив чемпіонат на третьому місці – найвище досягнення в Бундеслізі за останні 13 років. У Лізі Європи команда мріяла вдруге за чотири роки взяти трофей, але мрії обірвалися у чвертьфіналі проти Тоттенгема. Цікаво знати Лише один із останніх 65 матчів Айнтрахта в єврокубках завершився без голів.

ГАЛАТАСАРАЙ (ТУРЕЧЧИНА)

Рейтинг УЄФА: 58

Як кваліфікувались: чемпіони Туреччини

Минулий сезон: стикові матчі 1/16 Ліги Європи (поразка 3:6 за сумою двох матчів проти АЗ Алкмаар)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: півфінал (1988/89)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Окан Бурук Член відомої команди Галатасарая, яка виграла Кубок УЄФА у 2000 році та Суперкубок УЄФА, Бурук повернувся до клубу влітку 2022 і відтоді виграв три поспіль титули Суперліги Туреччини та два національні кубки. Ключовий гравець: Віктор Осімген Нігерійський форвард залишився в клубі на постійній основі після оренди. Осімхен був найкращим бомбардиром Серії А у 2023 році, а у сезоні 2024/25 забив 26 голів у Суперлізі Туреччини та шість у Лізі Європи. Головне літнє підписання: Лерой Сане Німецький вінгер приєднався після п’яти років у Баварії. 29-річний гравець забив один гол у 13 матчах Ліги чемпіонів минулого сезону та додав 17 результативних дій у Бундеслізі. Гравець, за яким варто стежити: Бариш Альпер Їлмаз Турецький вінгер приєднався до клубу у 2021 році з Анкари Кечіоренгюджю. У п’ятому сезоні він важливий як у захисті, так і в атаці. Сезон-2024/25 Галатасарай вибув із Ліги Європи на стадії стикових матчів 1/16, але майже бездоганно пройшов внутрішній сезон: лише одна поразка у 36 матчах і 25-й титул чемпіонів Туреччини, а також рекордний 19-й Суперкубок Туреччини. Цікаво знати Галатасарай востаннє проходив груповий етап Ліги чемпіонів у 2013/14, після чого п’ять разів вибував на стадії групи.





ІНТЕР (ІТАЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 6

Як кваліфікувались: друге місце в чемпіонаті Італії

Минулий сезон: фіналісти (поразка 0:5 від ПСЖ)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1963/64, 1964/65, 2009/10)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Крістіан Ківу Після двох фіналів Ліги чемпіонів за три сезони під керівництвом Сімоне Індзагі (обидва програні), в Інтері розпочалася нова ера з Крістіаном Ківу. Попри невеликий досвід роботи з першими командами (лише вдалий сезон у Пармі), він чудово знає Інтер – виступав за "нерадзуррі" у 2007–2014 роках, вигравши Лігу чемпіонів, три чемпіонати Італії та два Кубки Італії, а згодом кілька років працював у клубній академії. Ключовий гравець: Лаутаро Мартінес Капітан і лідер команди. Відомий своїм неймовірним робочим обсягом, інтелектуальним вибором позицій та холоднокровною реалізацією. У сезоні 2023/24 аргентинець уперше став найкращим бомбардиром Серії А (24 голи у 33 матчах). У ЛЧ забив 9 м’ячів, що допомогло Інтеру дійти до фіналу. Головне літнє підписання: Петар Сучич 21-річний хорватський півзахисник приєднався з Динамо Загреб після двох потужних сезонів. Його називають "новим Брозовичем". Уже закріпився в основі збірної Хорватії. Гравець, за яким варто стежити: Анж-Йоан Бонні Француз U21, народився у 2003 році, вихованець Шатору, понад 100 матчів за Парму. Має всі шанси скласти конкуренцію більш досвідченим нападникам та стати підмогою для Мартінеса й Тюрама. Сезон-2024/25 Інтер закінчив лише в очку від чемпіонів Наполі у Серії А та програв фінали Суперкубка Італії й Ліги чемпіонів. Попри нищівну поразку 0:5 від ПСЖ у фіналі в Мюнхені, команда продемонструвала переконливий сезон – програвала по ходу лише 17 хвилин у 14 матчах до фіналу. Цікаво знати Минулорічна півфінальна дуель із Барселоною (7:6 за сумою матчів) стала найрезультативнішою в історії Ліги чемпіонів. Інтер також виграв 10 матчів у ЛЧ – рекорд клубу в єврокубках за один сезон.

ЮВЕНТУС (ІТАЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 22

Як кваліфікувались: четверте місце в чемпіонаті Італії

Минулий сезон: плейоф раунду на вибування (поразка 3:4 від ПСВ)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1984/85, 1995/96)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Ігор Тудор Колишній захисник Ювентуса й збірної Хорватії. Має багатий тренерський досвід (Хайдук, Галатасарай, Удінезе, Верона, Марсель, Лаціо). Очолив команду навесні 2025-го та вивів її до Ліги чемпіонів. Ключовий гравець: Кефрен Тюрам 24-річний француз, син Ліліана Тюрама. Відразу став ключовим півзахисником завдяки енергії та техніці. Провів 51 матч у всіх турнірах. Головне літнє підписання: Джонатан Девід Канадський нападник, найкращий бомбардир у історії своєї збірної. Після п’яти результативних сезонів у Ліллі перейшов до Ювентуса на правах вільного агента. Має відмінну статистику в ЛЧ (7 голів у 10 матчах минулого сезону). Гравець, за яким варто стежити: Кенан Їлдиз 20-річний талант, уже понад 20 матчів за збірну Туреччини. Минулого сезону забив 12 голів за клуб. Його порівнюють із легендами Юве, як-от Дель П’єро. Сезон-2024/25 Юве забезпечив місце в ЛЧ завдяки перемозі над Венецією (3:2) у заключному турі. Втратив лише 4 матчі в Серії А (рівно стільки ж, як чемпіон Наполі). Дійшов до 1/4 Кубка Італії та 1/2 Суперкубка. В ЛЧ вилетів на стадії плей-оф раунду на вибування. Цікаво знати Ювентус виходив із групи/лігової стадії 9 із 10 останніх сезонів, але програв усі 5 останніх двоматчевих дуелей у плей-оф.

КАЙРАТ (КАЗАХСТАН)

Рейтинг УЄФА: 266

Як кваліфікувались: чемпіон Казахстану, переможець плей-оф (0:0, пен. 3:2 проти Селтіка)

Минулий сезон: не грав у єврокубках

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: лігова стадія (2025/26)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ

Тренер: Рафаель Уразбахтін Колишній футболіст збірної Казахстану, багато років пов’язаний із Кайратом. У 2024-му очолив команду й привів її до четвертого чемпіонства. Ключовий гравець: Олександр Мартинович 38-річний захисник, 82 матчі за збірну Білорусі. Має понад 500 ігор на клубному рівні, понад 50 – у єврокубках. Капітан Кайрата, відіграв усю кваліфікацію. Головне літнє підписання: Рікардіньйо 24-річний універсальний бразильський нападник. Виступав за Греміо, Левскі, Вікторію Пльзень, Маккабі Хайфа. У матчі проти Селтіка дебютував у єврокубках за Кайрат. Гравець, за яким варто стежити: Дастан Сатпаєв 17-річний нападник, наймолодший гравець збірної Казахстану в історії. Забив 3 м’ячі в кваліфікації. Уже підписав контракт із Челсі (перехід улітку 2026). Сезон-2024/25 Кайрат ішов четвертим за 4 тури до фінішу, але виграв усі матчі й вирвав титул у останньому турі, випередивши Астану на 1 очко. Цікаво знати Кайрат – лише другий клуб Казахстану, що пробився до групового етапу ЛЧ (першим була Астана 2015/16).

БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН (НІМЕЧЧИНА)

Рейтинг УЄФА: 13

Як кваліфікувались: друге місце в чемпіонаті Німеччини

Минулий сезон: 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (поразка 0:5 за сумою двох матчів від Баварії)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: фіналісти (2001/02)

Найкращий гравець Фентезі минулого сезону: Флоріан Вірц — 76 очок

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Головний тренер: Каспер Юльманн Ерік тен Гаг залишив клуб 1 вересня. Перед новим наставником Каспером Юльманном стоїть завдання перезавантажити команду та зберегти конкуренцію на внутрішній і європейській арені. Ключовий гравець: Роберт Андріх Багато зірок чемпіонської команди Бундесліги сезону 2023/24 вже пішли: Флоріан Вірц, Джеремі Фрімпонг, а також лідери Граніт Джака та Йонатан Та. Саме тому від Роберта Андріха, півзахисника збірної Німеччини, очікують, що він стане голосом нового покоління Леверкузена. Головне літнє підписання: Малік Тілльман Американський атакувальний хавбек має замінити креатив Вірца. Народився у Нюрнберзі, вихованець академії Баварії, він провів два яскравих сезони в ПСВ і здобув великий міжнародний та єврокубковий досвід. У 23 роки готовий взяти на себе провідну роль у новій команді. Гравець, за яким варто стежити: Джарел Кванса Після відходу Та клуб запросив молодого англійця з Ліверпуля. Центральний захисник став ключовим у перемозі Англії на молодіжному Євро-2025. Його атлетизм, фізична міць і спокій у виході з оборони роблять його важливим активом. Сезон 2024/25 Леверкузен не зміг повторити казку сезону 2023/24, але залишився серед топ-клубів Бундесліги. Команда Хабі Алонсо програла Баварії в 1/8 ЛЧ, проте посіла друге місце в чемпіонаті та здобула Суперкубок Німеччини. Цікавий факт Леверкузен вдруге поспіль вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів — уперше з сезону 2016/17.

ЛІВЕРПУЛЬ (АНГЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 4

Як кваліфікувались: чемпіони Англії

Минулий сезон: 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:1 за сумою двох матчів, поразка 1:4 у серії пенальті від Парижа)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

Найкращий гравець Фентезі минулого сезону: Вірджил ван Дейк — 60 очок

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Головний тренер: Арне Слот Голландець замінив Юргена Клоппа, що було неймовірно складним викликом. Проте Слот швидко підтвердив свій статус прогресивного тренера, відомого швидким атакувальним футболом. Із Феєнордом він дійшов до фіналу Ліги конференцій (2022) і виграв чемпіонат Нідерландів (2023). У Ліверпулі він одразу привів команду до чемпіонства — першого за п’ять років. Ключовий гравець: Вірджил ван Дейк Капітан і серце захисту. Минулого сезону нідерландець демонстрував свій найкращий рівень і залишається одним із найнадійніших центрбеків світу. Уже дев’ятий рік у клубі, він прагне додати до своєї колекції з восьми трофеїв нові нагороди. Головне літнє підписання: Александер Ісак Шведський форвард прийшов за рекордну для Британії суму в останній день трансферів. Вихованець АІКа, розкрився в Реалі Сосьєдад, а в Ньюкаслі за два роки забив 62 голи. Минулого сезону виграв Кубок ліги якраз у матчі з Ліверпулем. Гравець, за яким варто стежити: Флоріан Вірц Німецький талант перейшов із Леверкузена й одразу став однією з головних зірок. У 2023/24 він виграв внутрішній дубль та грав у фіналі Ліги Європи, а наступного сезону забив п’ять голів у п’яти матчах ЛЧ. На Євро-2024 став наймолодшим автором гола в історії збірної Німеччини. Сезон 2024/25 Слот дебютував блискуче: чемпіонство з відривом у 10 очок від Арсенала та фінал Кубка ліги. Хоч у ЛЧ Ліверпуль вилетів від ПСЖ, літні трансфери (Вірц, Ісак, Керкез, Фрімпонг) значно підсилили склад. Цікавий факт У сезоні 2021/22 Ліверпуль став першим англійським клубом, який виграв усі шість матчів групи ЛЧ. А у 2024 році — першим, хто забезпечив вихід у плей-оф після семи стартових перемог поспіль.





МАНЧЕСТЕР СІТІ (АНГЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 2

Як кваліфікувались: третє місце в чемпіонаті Англії

Минулий сезон: плей-оф стадії плей-офф ЛЧ (поразка 3:6 за сумою двох матчів від Реала)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (2022/23)

Найкращий гравець Фентезі минулого сезону: Ерлінг Голанд – 50 очок

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Головний тренер: Хосеп Гвардіола Один із найтитулованіших тренерів сучасності. Двічі вигравав Лігу чемпіонів із Барселоною, а у 2023 році приніс Манчестер Сіті першу перемогу в турнірі за 12 років очікування. Також тричі вигравав чемпіонати в Іспанії та Німеччині, а з Манчестер Сіті здобув шість медалей Прем’єр-ліги у 2023/24. Ключовий гравець: Ерлінг Голанд Його інстинкт бомбардира надзвичайно важливий для команди з такою кількістю креативних гравців. У вересні 2024 року Голанд забив свій 100-й гол за Сіті усього в 105 матчах, зрівнявши рекорд Кріштіану Роналду за найменшу кількість ігор, необхідних для сотні голів у великому європейському чемпіонаті. Він тричі поспіль забивав більше 30 голів у всіх турнірах і встановив низку рекордів у Лізі чемпіонів. Головне літнє підписання: Тіджані Рейндерс Рейндерс дебютував у ПЕК Зволле, пізніше грав у півфіналі Ліги конференцій за АЗ Алкмар (2022/23). Потім перейшов у Мілан, де зіграв 104 матчі та забив 19 голів за два сезони. У сезоні 2024/25 його визнали найкращим півзахисником Серії А. Гравець, за яким варто стежити: Омар Мармуш Січневий новачок грав у Ваді Дегла (Єгипет), Вольфсбурзі, Штутгарті та Айнтрахті, в якому забив 37 голів за півтора сезони. У Манчестер Сіті вразив хет-триком у перемозі 4:0 над Ньюкаслом і отримав нагороду "Гол сезону" за матч проти Борнмута. Сезон 2024/25 Незважаючи на високі очікування, команда залишилася без трофеїв через травми, зокрема Родрі. Сіті фінішували третіми в Прем’єр-лізі, вилетіли з ЛЧ від Реала і програли фінал Кубка Англії Крістал Пелес. Цікавий факт Команда Гвардіоли встановила рекорд Ліги чемпіонів за кількістю матчів без поразок підряд – 26 матчів після перемоги 5:0 над Спартою Прага 23 жовтня 2024 року.

ОЛІМПІК МАРСЕЛЬ (ФРАНЦІЯ)

Рейтинг УЄФА: 45

Як кваліфікувались: друге місце в чемпіонаті Франції

Минулий сезон: не брав участі в єврокубках

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1992/93)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Головний тренер: Роберто Де Дзербі Колишній півзахисник поступово зробив ім’я у тренерській кар’єрі, що почалася в четвертому дивізіоні Італії, згодом працював у Сассуоло, Шахтарі та Брайтоні, перш ніж очолити Марсель у червні 2024 року. У свій перший сезон привів клуб до другого місця у Лізі 1 – найкраще досягнення з сезону 2021/22. Ключовий гравець: Амін Гуїрі Підписаний у січні 2025 року, Гуїрі блискуче почав сезон, забивши 10 голів у 14 матчах, і став важливою фігурою у другому місці Марселя в чемпіонаті. Алжирський інтернаціонал, який також відзначався в Ніцці та Ренні, повертається до Ліги чемпіонів після участі з Ліоном у сезоні 2019/20. Головне літнє підписання: Факундо Медіна Медіна перейшов до Марселя цього літа з Ланса, де провів 147 матчів у Лізі 1. Захисник повертається до Ліги чемпіонів через два роки після виступів у Лансі. Може грати як центрального, так і лівого захисника, потенційно утворюючи повністю аргентинський захисний тандем із Леонардо Балерді. Його профіль і універсальність ідеально підходять для стилю Де Зербі. Гравець, за яким варто стежити: Ігор Пайшан 25-річний бразилець проявив себе в Курітібі, після чого перебрався до Феєнорда у 2022 році. З кожним сезоном у Нідерландах став більш результативним, здобув титул Ередивізі у 2023 та Кубок Нідерландів у 2024, а 16 голів у минулому сезоні дозволили йому отримати звання найкращого футболіста року в Нідерландах. Сезон 2024/25 Друге місце у Лізі 1 дозволяє Марселю повернутися до найвищого рівня європейських клубних змагань після повної відсутності минулого сезону. Це був відносно успішний дебют Де Дзербі, який прибув із Брайтона у червні, і забезпечує Марселю місце серед 35 команд, готових кинути виклик захисту титулу Парі Сен-Жермен у Лізі чемпіонів. Цікавий факт 74 забиті голи у Лізі 1 у сезоні 2024/25 – третій найкращий показник Марселя за останні 100 років та на 22 голи більше, ніж у сезоні 2023/24.

МОНАКО (ФРАНЦІЯ)

Рейтинг УЄФА: 54

Як кваліфікувались: третє місце в чемпіонаті Франції

Минулий сезон: плей-оф раунду вибування Ліги чемпіонів (поразка 3-4 за сумою двох матчів із Бенфікою)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: фіналіст (2003/04)

Найкращий бомбардир Фентезі минулого сезону: Тіло Керер – 52

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Головний тренер: Аді Гюттер Колишній австрійський футболіст Гюттер здобув перший титул у вищому дивізіоні як тренер із Зальцбургом у сезоні 2014/15, потім провив три роки в Янг Бойз, вигравши Суперлігу Швейцарії. Після роботи у Франкфурті та Менхенгладбаху очолив Монако у липні 2023 року. У перший сезон привів клуб до другого місця у Лізі 1 – найкращий результат із сезону 2017/18 – а наступного сезону – до третього місця та плей-оф Ліги чемпіонів. Ключовий гравець: Міка Бірет Приєднався у січні з Штурм Граца, де здобув національний дубль. Данський форвард одразу справив враження, забив 13 голів у 19 матчах, оформив три хет-трики та став першим гравцем Ліги 1 за 70 років, який забив 10 голів у перших семи матчах сезону. Отримав перші чотири матчі за збірну Данії завдяки цій вражаючій формі. Головне літнє підписання: Ерік Даєр Фіналіст Ліги чемпіонів із Тоттенгемом у 2018/19 та чемпіон Бундесліги з Баварією у 2024/25, Дір приносить Монако перевірене лідерство. 31-річний англієць із 49 матчами за збірну розвинувся в Спортінгу Лісабон, а потім майже десять років грав у Тоттенгемі. Його універсальність у захисті та досвід найвищого рівня будуть великим активом для клубу. Гравець, за яким варто стежити: Магнес Акліуш Лівоногий універсальний атакуючий гравець Акліуш прорвався минулого сезону, забивши 7 голів, включно з 2 у Лізі чемпіонів, і зробив 12 результативних передач у 43 матчах у всіх турнірах. Срібний призер Олімпіади з Францією у Парижі 2024, елегантний і спритний, дебютував у збірній 5 вересня 2025 року. Сезон 2024/25 Монако посів третє місце у Лізі 1, що гарантувало повернення в Лігу чемпіонів, де клуб дійшов до плей-оф минулого сезону, але був вибитий Бенфікою після драматичної нічиєї 3-3 у другому матчі. Сезон розпочався з поразки у Трофеї чемпіонів і завершився виходом до 1/32 Кубка Франції. Цікавий факт Монако програв останні чотири двоматчеві протистояння у європейських турнірах.

НАПОЛІ (ІТАЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 34

Як кваліфікувались: чемпіони Італії

Минулий сезон: не брали участі в єврокубках

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: 1/4 фіналу (2022/23)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Головний тренер: Антоніо Конте Конте здобув ще один титул чемпіона Італії (п’ятий у кар’єрі плюс один у Англії) у першому сезоні на посаді тренера Наполі і тепер прагне показати себе на європейській арені з "партенопеї". Як гравець він також був невтомним, здобув п’ять титулів Серії А, Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів. Ключовий гравець: Скотт Мактоміней Талісман збірної Шотландії, Мактоміней, або «Макфратеме» – поєднання «Mc» та «my brother» в неаполітанському акценті – підкорив Італію у перший сезон у Неаполі після відходу з Манчестер Юнайтед. Він універсальний у півзахисті і може робити вирішальний внесок у голи: минулого сезону забив 12 голів у Серії А. Головне літнє підписання: Кевін Де Брюйне Йому 34 роки, але Де Брюйне – це саме той гравець, який потрібен Наполі для нового єврокубкового сезону, приносячи досвід і клас разом із шотландським півзахисником. Він вигравав Лігу чемпіонів у 2023 році з Манчестер Сіті, а також двічі Кубок Англії та шість разів Прем’єр-лігу. Гравець, за яким варто стежити: Лука Маріануччі Високий 21-річний центральний захисник приєднався до Наполі влітку з Емполі, де показав всі якості сучасного оборонця в 18 матчах Серії А минулого сезону. Цей невеликий досвід виявився достатнім, щоб Наполі придбав швидкого й технічно підкованого захисника, який сильний у повітрі. Сезон 2024/25 Після розчаровуючого сезону 2023/24, в якому Наполі опустився на 10-е місце в Серії А, команда повернулася у великому стилі. Завдяки призначенню Конте та підписанню Мактомінея і Ромелу Лукаку, "Адзуррі" обійшли чинного чемпіона Інтер і здобули четвертий Скудетто у запеклій боротьбі. Цікавий факт Наполі пропустив лише 27 голів у Серії А минулого сезону, на 8 менше, ніж будь-яка інша команда. За забитими голами лише п’ять клубів перевищили їхній показник у 59 голів.

НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД (АНГЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 79

Як кваліфікувались: європейська квота за результатами минулого сезону

Минулий сезон: не брали участі в єврокубках

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: другий груповий етап (2002/03)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Головний тренер: Едді Гау Ньюкасл займав 19-е місце в Прем’єр-лізі, коли Едді Гау очолив команду в листопаді 2021 року. 47-річний англійський тренер тепер веде «сорок» у другій участі в Лізі чемпіонів за три сезони. Команду Гау визначає невтомний фізичний стиль гри, що проявився в попередньому єврокубковому сезоні, особливо під час перемоги 4:1 над Парі Сен-Жермен на St James' Park. Ключовий гравець: Бруно Гімараес Універсальний півзахисник Гімараес приєднався з Ліона в 2022 році і швидко завоював прихильність фанатів Ньюкасла завдяки старанності, пристрасті та якості гри. Особливо ефективний, коли діє попереду Сандро Тоналі та поруч із Жоелінтоном в півзахисті. Минулого сезону він забив п’ять голів у Прем’єр-лізі та зробив шість результативних передач, а також носив капітанську пов’язку під час історичної перемоги в Кубку ліги. Головне літнє підписання: Нік Вольтемаде Після успішного сезону в Штутгарті Ньюкасл встановив клубний рекорд, підписавши талановитого Вольтемаде для посилення атакуючої лінії. 23-річний нападник високого зросту – 6 футів 6 дюймів – поєднує величину з технікою та швидкістю, що принесло йому прізвисько «Вольтемессі» в Німеччині. Він вже почав робити помітний внесок на міжнародному рівні, дебютувавши за національну збірну в червні та ставши найкращим бомбардиром на чемпіонаті U21 Європи у Словаччині. Гравець, за яким варто стежити: Ентоні Еланга Ще одне літнє підписання, Еланга приносить швидкість та цілеспрямованість на фланги Ньюкасла, що цінує Гау. Шведський міжнародний гравець показав п’ятий найвищий топ-швидкісний показник серед усіх гравців англійської Прем’єр-ліги минулого сезону і зробив 17 результативних дій (6 голів та 11 асистів), допомагаючи Ноттінгем Форест повернутися до єврокубків. Сезон 2024/25 П’яте місце в Прем’єр-лізі забезпечило повернення Ньюкасла до Ліги чемпіонів, а перемога в Кубку ліги у березні – 2:1 над Ліверпулем на «Вемблі» – стала беззаперечним високим моментом сезону, принісши перший значний трофей з 1969 року. Цікавий факт Ньюкасл здобув свій перший внутрішній трофей за 70 років, перемігши Ліверпуль у фіналі Кубка ліги минулого сезону.





ОЛІМПІАКОС (ГРЕЦІЯ)

Рейтинг УЄФА: 37

Як кваліфікувались: чемпіони Греції

Минулий сезон: 1/8 фіналу Ліги Європи (поразка 2:4 за сумою двох матчів із Бодо/Глімт)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: 1/4 фіналу (1998/99)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Хосе Луїс Менділібар Менділібар провів 468 матчів у Ла Лізі Іспанії в командах Атлетік Більбао, Реал Вальядолід, Осасуна, Леванте, Ейбар, Алавес та Севілья до призначення в Олімпіакос у лютому 2024 року. Автор успіху Севільї в Лізі Європи 2023 року, тренер із Cальдібара прибув з репутацією висококласного фахівця на європейській арені та підтвердив її, вигравши з Олімпіакосом титул Ліги Конференцій УЄФА 2024 року в Афінах. Ключовий гравець: Аюб Ель-Каабі Марокканський інтернаціонал забив переможний гол у додатковий час у матчі 1:0 проти Фіорентини, завершивши сезон з 11 голами та ставши найкращим бомбардиром команди. Незважаючи на виліт Олімпіакоса на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, форвард очолив список бомбардирів турніру — 7 голів вистачило для спільного першого місця разом із Бруну Фернандешем і Каспером Гегом. Головне літнє підписання: Габріель Стрефецца Універсальний нападник, 28 років, прибув до Афін після того, як допоміг Комо зберегти місце в Серії А, завершивши сезон на 10-му місці. Минулого сезону зіграв 37 із 38 матчів у чемпіонаті, забив 6 голів і зробив 4 асисти, ставши другим у команді за цими показниками. Гравець, за яким варто стежити: Сантьяго Ессе Бойовий і надійний опорний півзахисник, приєднався до Олімпіакоса в 2023 році з Аргентини і відіграв ключову роль у завоюванні Ліги Конференцій у першому сезоні. Один із найяскравіших молодих талантів на позиції в Європі. Сезон 2024/25 Олімпіакос відзначив своє 100-річчя 48-м титулом чемпіона Греції, повернувши титул після двох третіх місць поспіль. Це стало частиною 19-го внутрішнього дубля клубу, додавши перемогу у Кубку Греції (2:0 проти ОФІ у фіналі травня). В Європі команда вилетіла з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу. Цікаво знати: Олімпіакос востаннє брав участь у груповому турнірі в 2020/21 і востаннє проходив далі в 2013/14.

ПАФОС (КІПР)

Рейтинг УЄФА: 144

Як кваліфікувались: чемпіони Кіпру, переможці плей-оф (3:2 за сумою двох матчів проти Црвена Звезда)

Минулий сезон: 1/8 фіналу Ліги Конференцій (поразка 1:3 за сумою двох матчів із Юргорден)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: груповий турнір (2025/26)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Хуан Карлос Карседо Колишній півзахисник, Карседо здобував досвід тренера під керівництвом Унаї Емері, працюючи асистентом у Валенсії, Севільї, Парижі та Арсеналі. У 2020 році він очолив Ібіцу, вивівши команду до Сегунди вперше в історії, а згодом провів рік у Сарагосі. Призначений у Пафос у 2023 році, він виграв Кубок Кіпру в першому сезоні та чемпіонат Першого дивізіону в кампанії 2024/25. Ключовий гравець: Пепе Універсальний центральний півзахисник, колишній гравець збірної Португалії U21, Пепе — важливий гравець Пафос. Спочатку на правах оренди з Олімпіакоса в сезоні 2023/24, він оформив постійний трансфер наступного літа. Може грати на позиції №10 або глибше, 28-річний півзахисник забив вирішальний пенальті в першому матчі плей-оф проти Црвена Звезда та створив переможний гол у матчі-відповіді. Головне літнє підписання: Давід Луїз 38-річний центральний захисник, володар численних трофеїв, гравець Челсі, ПСЖ та Арсеналу, досвідчений у великих клубах світу. Його менталітет переможця і незламна воля будуть корисні Пафос у дебютній кампанії в Лізі чемпіонів. Гравець, за яким варто стежити: Міслав Оршич Хорватський вінгер, який відзначився хет-триком проти Тоттенгема у Лізі Європи 2020/21, залишається рекордсменом клубу за кількістю голів у єврокубках. Відомий прямолінійним і потужним дриблінгом, здатний тримати оборону суперника в напрузі. Сезон 2024/25 У 11-й рік існування Пафос виграв чемпіонат Кіпру вперше, випередивши Аріс Лімасол на один бал. У Лізі Конференцій команда дійшла до плей-оф після 12-го місця в групі та перемогла Омонію, але вибула від Юргордена в 1/8 фіналу. Поразка у фіналі Кубка Кіпру від AEK Ларнака в серії пенальті. Цікаво знати Пафос став третім клубом з Кіпру, що вийшов у Лігу чемпіонів після АПОЕЛ (4 рази) та Анортосіса Фамагуста (1 раз). Остання участь АПОЕЛ — 2017/18.

ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН (ФРАНЦІЯ)

Рейтинг УЄФА: 5

Як кваліфікувались: чемпіони Франції

Минулий сезон: переможці (5:0 проти Інтера)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (2024/25)

Найбільше очок у Fantasy Football минулого сезону: Ашраф Хакімі — 125

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ

ПСВ (НІДЕРЛАНДИ)

Рейтинг УЄФА: 28

Як кваліфікувались: чемпіони Нідерландів

Минулий сезон: 1/8 фіналу (поразка 3:9 за сумою двох матчів проти Арсеналу)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1987/88)

Найбільше очок у Fantasy Football минулого сезону: Йоган Бакойоко — 46

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Петер Бош Колишній гравець Фейєнорда, чемпіон Ередивізі, Бош — прихильник школи Кройффа/Гвардіоли, віддає перевагу агресивному пресингу та контролю м'яча. Виграв свій перший титул у 2023/24, повторивши успіх минулого сезону, перегравши Аякс у кінцівці чемпіонату. Ключовий гравець: Ісмаель Сайбарі Марокканський півзахисник став лідером команди з сезону 2022/23. У минулому сезоні забив 11 голів і віддав 11 асистів у 29 матчах Ередивізі та відзначився вирішальними голами в Лізі чемпіонів проти Ювентуса та Ліверпуля. Головне літнє підписання: Рубен ван Боммель 21-річний півзахисник, син легенди Марка ван Боммеля, перейшов цього літа з АЗ. Брав участь у матчах Ліги Європи та Ліги конференцій із АЗ і вже дві останні сезони грав за збірну U21 Нідерландів. Гравець, за яким варто стежити: Раян Фламінго Також гравець збірної U21 Нідерландів, центральний захисник, дебютував за ПСВ у сезоні 2024/25 і зіграв у всіх 34 матчах Ередивізі. Всі три голи забив у Лізі чемпіонів, включно з вирішальним у додатковий час проти Ювентуса у плей-оф. Сезон 2024/25 ПСВ виграв 26-й титул Нідерландів після неймовірного камбеку в чемпіонаті, обігнавши Аякс на один бал після серії з семи перемог наприкінці сезону. У Лізі чемпіонів команда пройшла Ювентус у плей-оф, але Арсенал завершив їхній шлях у турнірі. Цікаво знати ПСВ став першим клубом, який виграв матч Ліги чемпіонів, відстаючи на два голи після 86-ї хвилини (камбек проти Шахтаря, 5-й тур минулого сезону).

КАРАБАХ (АЗЕРБАЙДЖАН)

Рейтинг УЄФА: 69

Як кваліфікувались: чемпіони Азербайджану, переможці плей-оф (5:4 за сумою двох матчів проти Ференцвароша)

Минулий сезон: груповий турнір Ліги Європи

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: груповий турнір (2017/18, 2025/26)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Гурбан Гурбанов 17-й сезон у клубі, досвідчений тренер, що здобув 11 чемпіонств Азербайджану та шість Кубків країни. Виводив команду до плей-оф Ліги Європи та Ліги конференцій. Ключовий гравець: Леандру Андраде Атакувальний півзахисник із Кабо-Верде, провів близько 200 матчів за клуб з 2022 року. Найкращий бомбардир Карабах у сезоні 2024/25 — 17 голів у всіх турнірах. Головне літнє підписання: Хоні Монт'єль Універсальний півзахисник із досвідом гри у Іспанії, приєднався з Райо Вальєкано. Технічно обдарований, ефективний на стандартних положеннях, повинен посилити команду Гурбанова. Гравець, за яким варто стежити: Наріман Ахундзаде Приєднався до академії в 9 років, дебютував у першій команді 2022 року. 21 рік, 28 голів у всіх турнірах, регулярно грає за збірну Азербайджану. Сезон 2024/25 Карабах здобув 11-й титул у 12 сезонах, випередивши Зіру на 15 очок. У Європі команда посіла 36-е місце у групі Ліги Європи, програвши сім матчів і вигравши лише один проти Буде/Глімт. Цікаво знати Єдиний попередній виступ у Лізі чемпіонів — 2017/18, де команда посіла четверте місце в групі з Атлетіко, Челсі та Ромою.

РЕАЛ МАДРИД (ІСПАНІЯ)

Рейтинг УЄФА: 1

Як кваліфікувались: друге місце в Іспанії

Минулий сезон: 1/4 фіналу (поразка 1:5 за сумою двох матчів проти Арсеналу)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: переможці (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Хабі Алонсо Очікування дуже високі після приходу Хабі Алонсо в тренерський штаб "бланкос" після вражаючого періоду в Леверкузені. Почавши тренерську кар'єру в академії мадридського клубу, він стрімко піднявся і повернувся до керма першої команди у 43 роки. Володар Кубка світу та дворазовий чемпіон Євро у складі Іспанії, а також володар Ліги чемпіонів з Ліверпулем у 2005 та з Мадридом у 2014, він сподівається відновити домінуючий стиль гри. Ключовий гравець: Кіліан Мбаппе Після першого сезону адаптації — у якому він забив 44 голи у всіх турнірах (сім у Лізі чемпіонів) — від Мбаппе очікують підвищення рівня цього року та лідерства на полі. Стиль гри та голи 26-річного форварда роблять його зіркою вже зоряного складу, і він прагне поповнити свою колекцію трофеїв у Парижі, до якої додав Кубок світу та перемогу у Лізі націй з Францією. Головне літнє підписання: Дін Гюйсен 20-річний центральний захисник вже зарекомендував себе у складі національної збірної Іспанії та з першого дня отримав місце в основі мадридської оборони. Завдяки своїй якості з м'ячем він не виглядав би зайвим і в середині поля. Колишній захисник Борнмута має всі шанси стати одним із найкращих центральних захисників світу. Гравець, за яким варто стежити: Франко Мастантуоно Зірковий новачок "бланкос" лише в серпні виповнився 18 років, і цього сезону він дебютує в європейському футболі, адже у січні 2024 року дебютував за свій колишній клуб Рівер Плейт у 16 років. З чудовим баченням поля, бездоганною технікою та репутацією спеціаліста з ударів зі стандартів, цей півзахисник може стати одним із найкращих молодих гравців цьогорічної Ліги чемпіонів. Сезон 2024/25 Вражаючі досягнення Карло Анчелотті після повернення на другий термін у Реал Мадрид у 2021 році включали пару перемог у Лізі чемпіонів та Ла Лізі, але в останньому сезоні додалося небагато нових трофеїв. Тріумф у Суперкубку УЄФА в серпні та Міжконтинентальний кубок ФІФА у грудні давали надію, але "бланкос" завершили сезон як віце-чемпіони Ла Ліги та обох національних кубків, а захист титулу в Лізі чемпіонів закінчився на стадії 1/4 фіналу. Цікаво знати Реал Мадрид ніколи не вибував із групового етапу/лігової фази Ліги чемпіонів. Їхня домашня перемога 2-1 над Атлетіко у першому матчі 1/8 фіналу минулого сезону була 500-м матчем клубу в Кубку Європи/Лізі чемпіонів — вони стали першим клубом, що досяг цієї позначки.

СЛАВІЯ ПРАГА (ЧЕХІЯ)

Рейтинг УЄФА: 42

Як кваліфікувались: чемпіони Чехії

Минулий сезон: груповий турнір Ліги Європи

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: груповий турнір (2007/08, 2019/20, 2025/26)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Індрих Трпішовскі Тренує команду з 2017 року, здобув чотири національні титули та чотири Кубки Чехії. Раніше працював з молодіжними командами та в клубах Вікторія Жижков і Слован Ліберец. Ключовий гравець: Ян Боржіл Лівий захисник, приєднався у 2016 році і з тих пір є основним гравцем. Проблеми з коліном обмежували його в минулі сезони, але він відновив статус лідера команди. Знаковий гол проти Барселони в попередньому сезоні Ліги чемпіонів. Головне літнє підписання: Міхал Саділек Півзахисник, раніше грав у Нідерландах за ПСВ, повернувся до Чехії. Вважається «пилососом» на полі, виконує «брудну роботу» у центрі поля. Гравець, за яким варто стежити: Девід Мозес Придбаний із Карвіни у 2024 році, закріпився у першій команді під час чемпіонського сезону 2024/25. Агресивний та енергійний півзахисник, може стати ключовим у єврокубках. Сезон-2024/25 Легко виграли чемпіонат Чехії, спробують себе у Лізі чемпіонів за новим форматом. У Кубку Чехії дійшли до чвертьфіналу. Цікаво знати Третя поява у груповому турнірі ЛЧ. Попередні – 2019/20 і 2007/08. Далі не проходили.

СПОРТІНГ ЛІСАБОН (ПОРТУГАЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 35

Як кваліфікувались: чемпіони Португалії

Минулий сезон: плей-оф (поразка 0:3 за сумою двох матчів проти Боруссії Дортмунд)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ:1/4 фіналу (1982/83)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Руй Боржеш Перед першим повним сезоном сподівається реалізувати свої тактичні ідеї після стабілізації команди у 2024/25. Раніше працював у Академіці, Насьйоналі, Вілафранкенсе, Мафрі, Морейренсе та Віторії. Ключовий гравець: Франсішку Трінкан Криловий гравець, гарантує миті магії та непередбачуваність, стабільний у голах і асистах. Команда сильно покладається на нього у створенні атак. Головне літнє підписання: Луїс Суарес Колумбійський нападник із Альмерії, має замінити Віктора Йокереса. Також лідер у результативності, з великим потенціалом. Гравець, за яким варто стежити: Жоау Сімоеш Півзахисник, приєднався у середині сезону, швидко адаптувався після тривалої травми. Очікується подальший прогрес під керівництвом тренера. Сезон-2024/25 Незважаючи на відхід тренера Рубена Аморіма, клуб здобув внутрішній дубль – чемпіонат і Кубок Португалії, обігравши Бенфіку у фіналі. У ЛЧ зупинилися на плей-оф, програвши Дортмунду. Цікаво знати Спортінг вперше виграв чемпіонат два сезони поспіль після 1953/54.

ТОТТЕНГЕМ (АНГЛІЯ)

Рейтинг УЄФА: 27

Як кваліфікувались: переможці Ліги Європи

Минулий сезон: переможці Ліги Європи (1-0 проти Манчестер Юнайтед)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: віце-чемпіон (2018/19)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Томас Франк Сезон 2025/26 стане першим для Франка у Тоттенгемі після того, як він замінив Анже Постекоглу влітку. Після роботи з кількома молодіжними збірними Данії, Франк тренував клуб Брондбю, а потім приєднався до англійського другого дивізіону Брентфорда. Призначений головним тренером у 2019 році, він вивів клуб у Прем’єр-лігу у 2021 і закріпив команду в еліті, завершивши сезон 2024/25 на 10-му місці. Ключовий гравець: Крістіан Ромеро "Шпори" виглядають зовсім іншою оборонною командою, коли в їхніх рядах перебуває 27-річний колишній гравець Дженоа та Аталанти. Гравець матчу фіналу Ліги Європи, включений до команди сезону, Ромеро також має значні міжнародні досягнення – Кубок світу, Фіналіссіма та два Кубки Америки, а нещодавно підписав новий довгостроковий контракт. Головне літнє підписання: Мохаммед Кудус Кудус приєднався до клубу з Вест Хема в липні 2025 року. Після короткого періоду в данському Норшелланні атакувальний півзахисник прорвався у вересні 2022 року, забивши свій перший гол у Лізі чемпіонів за Аякс у перемозі 4-0 над Рейнджерс, підсумувавши 18 голів у 42 матчах сезону 2022/23. У Вест Гемі він забив 19 голів за два сезони та вже має двозначну кількість голів на міжнародному рівні за Гану. Гравець, за яким варто стежити: Хаві Сімонс Йому лише 22, але він вже досвідчений міжнародний гравець. Сімонс обіцяв велике майбутнє в академії Барселони та ПСЖ. Його проривний сезон відбувся у ПСВ у 2022/23 – 22 голи у всіх турнірах. Також забивав за Лейпциг 22 рази. Літнє підписання тепер відповідає за творчість у Тоттенгемі через серйозні травми Джеймса Меддісона та Деяна Кулусевські. Сезон-2024/25 Під керівництвом австралійця Постекоглу в другий сезон команда завершила 17-річне очікування великого трофею, вигравши Лігу Європи. Однак травми призвели до 17-го місця в Прем’єр-лізі, і клуб обрав Франка на тренерський пост на сезон 2025/26. Цікаво знати Тоттенгем став першим англійським клубом, який виграв європейський трофей, перемігши Атлетіко 5-1 у фіналі Кубка володарів кубків у 1963 році.

ЮНІОН (БЕЛЬГІЯ)

Рейтинг УЄФА: 61

Як кваліфікувались: чемпіони Бельгії

Минулий сезон: плей-оф Ліги Європи (поразка 2:3 за сумою двох матчів проти Аякса)

Найвище досягнення в ЛЧ/КЄЧ: груповий турнір (2025/26)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Себастьян Поконьйолі Завершив кар’єру захисника в Юніон С-Ж, повернувся у 2024 після роботи зі збірною U18 Бельгії. Привів команду до першого титулу за 90 років та продовжив контракт. Ключовий гравець: Проміс Девід Народився у Канаді, син нігерійських батьків. Високий і сильний нападник, забив 19 голів у першому сезоні за Юніон С-Ж. Головне літнє підписання: Рауль Флоруч 24-річний австрійський форвард, приєднався з словенської Олімпії Любляна. Уже забив три голи у перших двох матчах бельгійської ліги. Гравець, за яким варто стежити: Анан Халаїлі Правий вінгер, приєднався з Маккабі Хайфа у 2024. Був стабільним у єврокубках та чемпіонаті Бельгії. Сезон-2024/25 Юніон С-Ж здобув перший титул за 90 років і дебют у Лізі чемпіонів. На останньому турі перемогли Генк 3:1 і випередили Брюгге на три очки, також виграли Суперкубок Бельгії. Цікаво знати 2024/25 – перший раз, коли Юніон-СЖ здобули внутрішній дубль. Клуб серед чотирьох дебютантів групового турніру ЛЧ.

ВІЛЬЯРРЕАЛ (ІСПАНІЯ)

Рейтинг УЄФА: 17

Як кваліфікувались: за місцем в єврокубковому рейтингу

Минулий сезон: не виступав у єврокубках

Найвище досягнення в Кубку європейських чемпіонів: півфінал (2005/06, 2021/22)

РОЗГОРНУТИ ІНФОРМАЦІЮ Тренер: Марселіно 60-річний наставник проводить другий цикл у Вільярреалі. У першій каденції вивів команду до Прімери у 2013 році та кваліфікував до Ліги чемпіонів 2015/16. Досвідчений спеціаліст, який працював у Севільї, Валенсії, Атлетіку та Марселі, знову доводить, що ідеально підходить для жовтої субмарини, яка буде серйозним суперником у цьогорічному розіграші. Ключовий гравець: Айосе Перес У дебютному сезоні за клуб іспанський форвард відзначився 19 голами в Ла Лізі – його найрезультативніший показник у кар’єрі. Завдяки універсальності, умінню створювати моменти та точності у завершенні атак він стане ключовим елементом у Лізі чемпіонів. Раніше виступав за Тенеріфе, Ньюкасл, Лестер і Бетіс. Головне літнє підписання: Альберто Молейро Вихованець академії Лас-Пальмаса, якого часто порівнюють із Педрі (вони добрі друзі та починали в одному клубі). Молейро відзначається мобільністю, креативністю та високим ігровим інтелектом. Його технічна взаємодія й потужні удари здатні зробити його однією з несподіванок Ліги чемпіонів. Гравець, за яким варто стежити: Папе Гує Другий сезон у Вільярреалі перетворює опорника на одного з лідерів команди. Агресивний, фізично потужний і з добрим баченням поля, він однаково корисний як у руйнуванні атак, так і в побудові гри вперед. На кінець 2024 року мав 27 матчів за Сенегал, раніше грав за Гавр, Марсель та Севілью. Сезон-2024/25 Завдяки 19 голам Переса (п’ятий показник у чемпіонаті) жовта субмарина фінішувала п’ятою в Ла Лізі. Завершили сезон на фантастичній ноті – шість перемог поспіль, і тепер сподіваються перенести цю форму на нову кампанію. Цікаво знати У своєму останньому розіграші Ліги чемпіонів Вільярреал дістався півфіналу.

За матеріалами УЄФА

