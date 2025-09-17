Бенфіка — Карабах 2:3 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

17 вересня 2025

Бенфіка — Карабах, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 16 вересня 2025 року.

Лісабонська Бенфіка відкрила для себе основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА домашньою поразкою від азербайджанського Карабаху — 2:3.

Георгій Судаков у складі "орлів" розпочав цей матч із майже двох повноцінних асистів на Барренечеа та Павлідіса за 16 хвилин, проте доволі швидко після цього гості зуміли відіграти один м’яч.

Це в підсумку стало запорукою повноцінного камбеку для Карабаху на початку другого тайму, і навіть більше — українець Олексій Кащук наприкінці матчу вирвав перемогу для андердога.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Карабах в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Бенфіка — Карабах 2:3
Голи: Барренечеа, 6, Павлідіс, 16 — Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

Бенфіка: Трубін — Отаменді — Дедич, Сілва, Даль — Ріос (Баррейру, 79) — Барренечеа, Судаков — Аурснес (Престіанні, 70), Шельдеруп — Павлідіс (Араужу, 79)

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв (Байрамов, 77) — Янкович, Боржес, Бікальйо — Андраде (Аддай, 66), Дуран, Зубір

Джерело: MEGOGO

