Бенфіка — Карабах 2:3 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 16 вересня 2025 року.

Лісабонська Бенфіка відкрила для себе основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА домашньою поразкою від азербайджанського Карабаху — 2:3.

Георгій Судаков у складі "орлів" розпочав цей матч із майже двох повноцінних асистів на Барренечеа та Павлідіса за 16 хвилин, проте доволі швидко після цього гості зуміли відіграти один м’яч.

Це в підсумку стало запорукою повноцінного камбеку для Карабаху на початку другого тайму, і навіть більше — українець Олексій Кащук наприкінці матчу вирвав перемогу для андердога.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Карабах в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Бенфіка — Карабах 2:3

Голи: Барренечеа, 6, Павлідіс, 16 — Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

Бенфіка: Трубін — Отаменді — Дедич, Сілва, Даль — Ріос (Баррейру, 79) — Барренечеа, Судаков — Аурснес (Престіанні, 70), Шельдеруп — Павлідіс (Араужу, 79)

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв (Байрамов, 77) — Янкович, Боржес, Бікальйо — Андраде (Аддай, 66), Дуран, Зубір