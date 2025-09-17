Оцінки українців у матчі Бенфіка — Карабах

17 вересня 2025

Олексій Кащук, getty images

Результати оцінювання українських гравців за версією SofaScore після вражаючої перемоги Карабаха.

Український нападник Олексій Кащук відзначився переможним голом у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26 між Бенфікою та Карабахом (2:3). Його результативний удар приніс азербайджанському клубу історичну першу перемогу в ЛЧ. Портал SofaScore оцінив гру Кащука в 7,6 балів, зробивши його одним із найкращих гравців зустрічі.

Також гольовими діями відзначився півзахисник Бенфіки Георгій Судаков. В першому таймі українець віддав дві гольові передачі, проте пізніше одна з них була скасована офіційним сайтом УЄФА. Загальна оцінка Судакова від SofaScore склала 7,1.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін отримав 6,9 бала. Український голкіпер зробив два важливі сейви, але пропустив три м’ячі у цьому напруженому матчі.

Джерело: Sofascore

